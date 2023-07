Original-Research: SECANDA AG (von GBC AG): Ausgesetzt

^ Original-Research: SECANDA AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu SECANDA AG Unternehmen: SECANDA AG ISIN: DE000A0JC0V8 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Ausgesetzt Kursziel: Ausgesetzt Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Schaffer; Cosmin Filker Durch die vollumfängliche technologische Transformation vom reinen Chipkartensystem zum ID-Gesamtsystem hat die SECANDA AG den Wandel hin zu einem adaptiven Gesamtsystem für Identifikation und Bezahlung vollzogen. Das neue Konzept basiert auf dem Motto des Unternehmens: "Ein Mensch - eine ID. Für Bezahlen, Abrechnen, Zugang und effiziente Workflows." Neben den klassischen Anwendungslösungen wie etwa Payment & Kassensysteme, Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, Printmanagement, Mensakarten etc. können über die akquirierten und weiterentwickelten, integrierten Technologielösungen auch neue Anwendungen abgedeckt werden. Dabei können Nutzer die meisten Anwendungen mit derselben Chipkarte oder derselben App - verlinkt mit persönlichen ID und dem persönlichen Guthabenkonto - nutzen und bezahlen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 ist es der SECANDA AG erneut gelungen, trotz erschwerter Rahmenbedingungen, den Umsatz zu erhöhen. Konkret konnte die Gesellschaft den Konzernumsatz von 23,06 Mio. EUR (GJ 2021) auf 24,01 Mio. EUR (GJ 2022) leicht um +4,1 % erhöhen. Dennoch ist zu erwähnen, dass die operative Geschäftsentwicklung unterhalb der Unternehmenserwartung verlaufen ist. Demnach ist die Umsatzdynamik, bedingt durch Projektverschiebungen, in Verbindung mit anhaltender Investitionszurückhaltung der Kunden, gebremst worden. Ursprünglich hat die Gesellschaft Konzernumsatzerlöse in der Größenordnung von 25,0 Mio. EUR erwartet. Konträr zum leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr lag das EBIT mit 0,48 Mio. EUR (VJ: 0,75 Mio. EUR) unterhalb des Vorjahreswertes. Analog dazu reduzierte sich die EBIT-Marge von 3,2 % (GJ 2021) auf 2,0 %. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf partielle Kostensteigerungseffekte in Verbindung mit geringerem Umsatzwachstum zurückzuführen. Zu den wesentlichen Kostentreibern zählten im abgelaufenen Geschäftsjahr beispielsweise Entwicklungs- und Weiterentwicklungskosten für Anwendungslösungen und erhöhte Vertriebs- und Marketingkosten im Rahmen der Auslandsexpansion nach Spanien. Analog zum Rückgang des EBIT ist auch das Nettoergebnis von 0,31 Mio. EUR (GJ 2021) auf 0,13 Mio. EUR (GJ 2022) zurückgegangen. Im Zuge der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes am 28.04.2023 hat das Unternehmen erstmalig eine Umsatz- und Ergebnisguidance für das laufende Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Demzufolge erwartet das Unternehmen einen Umsatzanstieg und somit Umsatzerlöse in einer Prognosebandbreite zwischen 26,0 Mio. EUR und 27,0 Mio. EUR (Vorjahr: 24,01 Mio. EUR). Analog zur Unternehmensguidance erwarten wir einen erneuten Umsatzanstieg in Verbindung mit dem Wegfall des begrenzten Ressourcenzugang und Aufholeffekte durch eine anziehende Kundennachfrage nach den multifunktionalen Anwendungslösungen der SECANDA AG. Konkret erwarten wir daher einen Top-Line-Anstieg auf 26,00 Mio. EUR und liegen somit innerhalb der Umsatz-Prognosebandbreite des Unternehmens. Im Gegensatz zum erwarteten Umsatzanstieg erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr 2023 einen leichten Ergebnisrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Dies vor dem Hintergrund eines laut vorläufigen Unternehmensangaben erwarteten defizitären Halbjahresergebnisses. In diesem Zusammenhang erwartet die Gesellschaft im zweiten Halbjahr einen Turnaround und somit ein leicht positives Ergebnis. Dementsprechend rechnen wir mit einem Ergebnisrückgang auf nunmehr 0,01 Mio. EUR (Vorjahr: 0,13 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund des beschlossenen Delistings der Gesellschaft vom Freiverkehr und der vollzogenen Neuausrichtung erwarten wir eine deutlich geringere Transparenz und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir in der aktuellen Delistingsituation keine erneute DCF-basierte Unternehmensbewertung durchführen. Dennoch sind wir der Meinung, dass die SECANDA AG zum aktuellen Börsenkurs in Höhe von 3,04 EUR je Aktie (29.06.2023 / XETRA / 12:48 Uhr) unterbewertet ist. Nach Kurs-Buchwert-Betrachtung notiert die Aktie der SECANDA AG deutlich unter dem Buchwert in Höhe von 5,14 EUR je Aktie . Demnach erachten wir den Buchwert als Untergrenze des fairen Unternehmenswerts und man sollte diesen u. E. als Mindestbewertung des Unternehmens heranziehen. Nimmt man den einfachen Umsatz 2022 in Höhe von ca. 24,00 Mio. EUR als Bewertungsgröße, so ergibt sich ein Wert von über 10,00 EUR je Aktie als möglicher Bewertungsmaßstab. Allerdings führt das Delisting gemäß unserer Einschätzung und Erwartung zu einer kaum mehr vorhandenen Fungibilität und massiv reduzierten Transparenz und somit müssen Investoren selbst abwägen, ob eine nicht-gelistete Aktie für das eigene Portfolio passt oder nicht. Wir werden die weitere Entwicklung des Unternehmen voraussichtlich noch bis zur Einstellung des Listings Ende des Jahres beobachten und dann die Coverage voraussichtlich endgültig einstellen.

