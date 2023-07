RHEINMETALL - Geht die Konsolidierung zu Ende?

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 255,100 € (XETRA)

Die Rheinmetall-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte am 04. April 2023 auf das aktuelle Allzeithoch bei 281,30 EUR.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Dabei fiel er fast auf die Unterstützungszone zwischen 232,00 und 225,00 EUR zurück. Seit 08. Juni zeigt der Aktienkurs wieder eine leichte Aufwärtstendenz. Aber der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch war bisher eine zu große Hürde. Dieser Trend verläuft heute bei 260,66 EUR. Gestern schien die Aktie noch an diesem Trend abzuprallen. Im Tagesverlauf kam aber Nachfrage auf, so dass die gestrige Tageskerze einen bullischen Eindruck macht. Sie bietet mit dem Tief bei 249,70 EUR jedenfalls einen guten Orientierungspunkt für ein Stopp Loss für eine kurzfristige Longspekulation.

Kaufsignal, wenn …

Ein Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch wäre ein neues Kaufsignal. Die Rheinmetall-Aktie könnte dann in Richtung Allzeithoch und später sogar in Richtung 300 EUR ansteigen. Fällt der Wert aber unter das gestrige Tagestief bei 249,70 EUR zurück, könnte die Aktie kurzfristig unter Druck geraten und erneut in Richtung 232,00 -225,00 EUR abfallen.

Fazit: Die Bullen haben jetzt eine gute Chance, um eine neue Rally zu starten.

