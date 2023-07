Trading & Racing: Was Motorsport und Trading gemeinsam haben

Weil Motorsport und Trading so gut zueinander passen, ist der Online-Broker IG Europe seit diesem Jahr offizieller Partner der DTM.

Wenn Schach Sport ist, dann ist es Trading erst recht. Gerade im Motorsport können sich Trader einige Inspirationen holen. Denn von Rennfahrern und Racing-Teams lassen sich so einige nützliche Dinge für den eigenen Wertpapierhandel abschauen. Das fängt bei den Grundlagen an. Um an den Märkten zu bestehen, bedarf es mentaler Stärke. Genau das zeichnet Spitzenfahrer aus. Sie erfassen Situationen blitzschnell und nutzen sich auftuende Chancen für Positionsverbesserungen. Zudem verfügen sie über ein hohes taktisches Gespür und gehen kalkuliert Risiken ein. Doch selbst der beste Rennfahrer wird ohne ein professionelles Team hinter sich auf Dauer keine Topplatzierungen belegen. Um auf das Siegerpodest zu kommen, braucht es ein Fahrzeug, das technologisch auf dem neusten Stand ist und eine eingespielte Crew, die den Piloten nach besten Kräften unterstützt – sowohl vor als auch während des Rennens und danach. Es sind also nicht nur die persönlichen Fähigkeiten, auf die es beim Traden ankommt, sondern auch auf die Kompetenz und den Leistungswillen des Rennstalls, also des Brokers, beziehungsweise der Handelsplattform.

IG und DTM: Eine perfekte Kombination

Analogien, auf die der Online-Broker IG bei seiner Kooperation mit der Motorsportserie DTM setzt. Seit Beginn dieser Rennsaison ist IG Europe offizieller Partner des auf der ganzen Welt beliebten Tourenwagen-Spektakels. Strategisches Ziel ist es, der Öffentlichkeit zu vermitteln, wie wichtig Sorgfalt sowie zuverlässige Handelsplattformen und finanzielle Bildung beim Trading sind.