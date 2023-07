ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 190 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen und einer Ausblicksanhebung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Erlöse des Börsenbetreibers hätten vor allem dank des Zinsüberschusses und dank Sondereffekten positiv überrascht, schrieb Analyst Oliver Carruthers am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen. Allerdings seien auch die Kosten stärker gestiegen als prognostiziert. Zudem erwarte das Unternehmen nun Umsatz und Ebitda im laufenden Jahr am oberen Ende der jeweiligen Zielspanne./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 19:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

