EQS-Adhoc: E.ON SE: Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023 und Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023

E.ON SE: Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023 und Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2023



27.07.2023 / 18:38 CET/CEST

Bereinigtes Konzern-EBITDA: EUR 5,7 Milliarden (1. Halbjahr 2022: EUR 4,1 Milliarden) Bereinigtes EBITDA für das Segment Energienetze: EUR 3,5 Milliarden Bereinigtes EBITDA für das Segment Kundenlösungen: EUR 2,2 Milliarden

Bereinigter Konzernüberschuss: EUR 2,3 Milliarden (1. Halbjahr 2022: EUR 1,4 Milliarden)

Bereinigter Konzernüberschuss je Aktie: EUR 0,88 (1. Halbjahr 2022: EUR 0,54) In beiden Segmenten hat sich die zunehmende Beruhigung des im Vorjahr stark belasteten energiewirtschaftlichen Marktumfeldes positiv auf das Halbjahres-Ergebnis 2023 ausgewirkt. Darüber hinaus haben sich Einmaleffekte realisiert. Bei den Kundenlösungen wirken vor allem die verringerten Beschaffungskosten positiv zum Halbjahr. Im Netzgeschäft steigerte sich das Ergebnis vor allem durch temporäre Effekte, die in Folgejahren an die Kunden zurückgegeben werden.



E.ON hebt vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der höheren Transparenz und besseren Visibilität der Marktentwicklung die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 an: Bereinigtes Konzern-EBITDA: EUR 8,6 bis 8,8 Milliarden (bisherige Prognose: EUR 7,8 bis 8,0 Milliarden) Bereinigtes EBITDA für das Segment Energienetze: EUR 6,3 bis 6,5 Milliarden (bisherige Prognose: EUR 6,0 bis 6,2 Milliarden) Bereinigtes EBITDA für das Segment Kundenlösungen: EUR 2,3 bis 2,5 Milliarden (bisherige Prognose: EUR 1,8 bis 2,0 Milliarden)

Bereinigter Konzernüberschuss: EUR 2,7 bis 2,9 Milliarden (bisherige Prognose: EUR 2,3 bis 2,5 Milliarden)

Bereinigter Konzernüberschuss je Aktie: EUR 1,03 bis 1,11 (bisherige Prognose EUR 0,88 bis 0,96) Die angepasste Prognose berücksichtigt die Möglichkeit einer Verschlechterung der Marktsituation insbesondere im letzten Quartal 2023. Zudem berücksichtigt die Prognose, dass die in den letzten Monaten gefallenen Großhandelspreise für Strom und Gas an die Kunden im Rahmen von Preissenkungen weitergegeben und damit das zweite Halbjahr finanziell belasten werden.



Die Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2023 sind vorläufig und ungeprüft. Die vollständigen Ergebnisse werden wie geplant am 9. August 2023 im Halbjahresfinanzbericht 2023 veröffentlicht.



Informationen zu den genannten Steuerungskennzahlen sind unter



Kontakt:

Dr. Iris Eveleigh

Head of Investor Relations

T +49 170 7688749

iris.eveleigh@eon.com



Lars Rosumek

Head of Group Communications & Poltical Affairs

T +49 175 2936554

lars.rosumek@eon.com

