Litecoin-Halving in weniger als einer Woche – Anleger auf der Hut

In weniger als einer Woche findet das sogenannte Litecoin-Halving statt. Im Vorfeld des historischen Ereignisses befinden sich Anleger jedoch zunächst auf der Hut. Nicht nur das Event, sondern auch geldpolitische Unwägbarkeiten gehen zulasten von LTC. Damit geht der Kampf um Rückeroberung der psychologischen 100-Dollar-Marke in die nächste Runde. Auf Wochensicht büßt der Litecoin Kurs rund 16 Prozent seines Wertes ein.

6,25 statt 12,5 LTC – Tempo der herausgegebenen Angebotsmenge wird gedrosselt

Das historische Ereignis soll neuesten Berechnungen zufolge am 02. August gegen 16:27 Uhr über die Bühne gehen. Dieses ist in dem Code eingebettet und fungiert als eine Art Geldpolitik des Ökosystems von Litecoin. Die Angebotsmenge wird durch das Halving „künstlich verknappt“, da in Zukunft in gedrosseltem Tempo LTCs pro gültigen Block herausgegeben werden – nämlich 6,25 statt 12,5. Unter dem Strich liegt das gesamt maximal verfügbare Angebot an LTCs bei 84.000.000 Einheiten. Aktuell (Stand 27.07.2023) befinden sich ca. 73.450.000 LTCs im Umlauf.