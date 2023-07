Shin-Etsu erweitert Angebot an Silikon- und umweltfreundlichen Produkten

Hohes Investment von 100 Milliarden Yen

Shin-Etsu Chemical (Hauptsitz: Tokio, Japan; Präsident: Yasuhiko Saitoh) hat eine Investition von 100 Milliarden Yen in sein Silikon-Portfolio angekündigt. Dies gehört zum Kernbereich der Funktionswerkstoffe.

Im Februar 2022 hatte Shin-Etsu bereits Investitionen von 80 Milliarden Yen bekannt gegeben, um die Nachfrage nach den fortschrittlichen Silikon-Funktionswerkstoffen zu decken. Obwohl diese Investitionen fast abgeschlossen sind, kann die steigende Nachfrage nicht bewältigt werden. Besonders umweltfreundliche Produkte zur Steigerung der Klimaneutralität sind konstant hoch gefragt. Aufgrund der gesellschaftlichen Anforderungen und der Bedürfnisse der Kunden sollen die Anwendungsbereiche und Funktionen der umweltfreundlichen Silikon-Produkte ausgeweitet werden. Dies ist der Grund für den neuen Investitionsplan.

Dank der fortschrittlichen Technologien ermöglichen die Silikon-Produkte von Shin-Etsu die Herstellung von kleineren und leichteren Endprodukten. Davon profitieren zum Beispiel die Luftfahrt und die Produktion von elektrischen Fahrzeugen. Wegen ihrer Stabilität bieten die Silikon-Produkte eine lange Lebensdauer. Da sie außerdem energie- und stromsparend sind und einen geringen Ressourcenbedarf aufweisen, tragen sie zum Schutz der Umwelt bei. Eingesetzt werden diese Komponenten beispielsweise in den Branchen Automobil, Halbleiter und Kommunikation. So sind sie Bestandteil von Wärmeableitblechen, die für die Herstellung von elektrischen Fahrzeugen benötigt werden, oder von Windkraftsystemen, die wegen der Energiewende stark nachgefragt werden. Die Silikon-Produkte von Shin-Etsu verringern auch die Treibhausgase, nicht nur im Produktionsprozess der Kunden, sondern auch bei der Nutzung der Endprodukte. Beispiele sind das widerstandsfähige Silikon-Gummi von Shin-Etsu und das fortschrittliche LIMS (Liquid Injection Molding System). Beide müssen nach dem Formen nicht erneut erhitzt werden. Ein weiteres Beispiel sind die Silikone für das Aushärten von Trennpapier bei niedrigen Temperaturen.

Der neue Investitionsplan von Shin-Etsu bezieht sich auf die Produktionsstätten in Japan, den Gunma Complex in der Präfektur Gunma, die Fabrik Naoetsu in der Präfektur Niigata, die Fabrik Takefu in der Präfektur Fukui sowie die Produktionsstätte in Thailand, wo Silikon-Monomere und -Polymere hergestellt werden. Darüber hinaus sollen auch die Fabriken in anderen asiatischen Ländern, den Vereinigten Staaten und Ungarn profitieren. Gleichzeitig will das Unternehmen durch eine Weiterentwicklung der Produktionsprozesse seine Bemühungen um Klimaneutralität vorantreiben.

Shin-Etsu Chemical will durch die Bereitstellung geeigneter Produkte Nachhaltigkeit in der Gesellschaft etablieren. Zu diesem Zweck treibt das Unternehmen stetig die Entwicklung seiner Technologien im Bereich Silikon-Produkte voran. Hier kann Shin-Etsu auf eine mehr als 75-jährige Tradition zurückblicken.

