Traton: Inverse SKS-Formation

Insgesamt bewegt sich die Traton-Aktie seit dem Börsendebüt aus Sommer 2019 in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 11,00 und 28,46 Euro in der Spitze. Der Zeitraum zwischen Sommer 2021 und Oktober letzten Jahres war von einer Abwärtsphase geprägt, Mitte Januar gelang schließlich ein Durchbruch zur Oberseite und ein Kaufsignal mit vorläufigen Zielen um 19,75 Euro. Erreicht wurde ein Niveau von 21,44 Euro, was auf relative Stärke der Aktie hinweist. Allerdings steckt Traton seit nunmehr Anfang Mai in einer Konsolidierung, die sich auf der anderen Seite in Form einer inversen SKS-Formation präsentiert und dadurch weiteres Aufwärtspotenzial impliziert.

Ausbruch bald erwartet

Um kurzfristiges Aufwärtspotenzial zunächst an die Jahreshochs bei 21,44 und darüber 23,50 Euro freizusetzen, bedarf es einer positiven Auflösung der vorliegenden SKS-Formation durch einen Anstieg mindestens über 19,85 Euro. Dieses Szenario könnte dann für den Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Long-Positionen genutzt werden. Sollte die Seitwärtsspanne anhaltend seit Mitte Mai allerdings durch einen Rückfall unter 18,00 Euro zur Unterseite aufgelöst werden, käme es zu einem Trendbruch, in der Folge müssten Verluste auf 16,69 und 15,42 Euro in der Aktie des LKW-Herstellers Traton zwingend eingeplant werden.