ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Stellantis auf 22 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 21 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe großartig abgeschnitten und die Aktien seien mit einem Abschlag zu haben, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 16:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

