Solide Ergebnisse von Intel, Roku, Mondelez und First Solar

Markt: Die Inflations- und Wirtschaftsdaten vor dem US-Opening wirken sich auf die Wall Street kaum aus und lagen allesamt im Rahmen oder nahezu im Rahmen der Erwartungen. Das betrifft auch den Juni-PCE und Q2 Lohnkostenindex. Dass die japanische Zentralbank den Zinskorridor leicht aufweicht, hätte die Renditen der US-Staatsanleihen anfachen können. Wie dem auch sei, reagieren die Renditen kaum, was die Aktienseite beflügelt. Allerdings sind es vor allem Ergebnisse, die die Wall Street anfachen. Intel, Mondelez, Roku und First Solar führen die Gewinnerlisten an, mit Enphase Energy, Colgate und Ford unter Druck.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 - Intro

00:16 - Rasante Erholung | Überblick

02:33 - Wochenausblick (u.a. Apple) | Fazit Berichtssaison Tech-Sektor

04:22 - Intel

07:36 - Roku | Palantir

09:10 - Ebay | Honeywell | ExxonMobil | Chevron

10:25 - Colgate | Procter & Gamble | Mondelēz u.a.

13:16 - Solarenergie-Branche | Enphase, First Solar

16:15 - McDonald’s | T-Mobile USA

17:05 - Ford

18:45 - Neues Studio



