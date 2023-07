Netflix: Wenn Aktien fallen, obwohl das Unternehmen erfolgreich ist

In den letzten Tagen hat die Quartalsberichtssaison an Fahrt aufgenommen. Wie üblich ist Netflix (WKN: 552484) einer der ersten großen Marktakteure, der frische Zahlen meldete. Allerdings fiel die Aktie nach Börsenschluss… eine bemerkenswerte Ausgangslage.

Die Quartalszahlen von Netflix waren gut. In vielerlei Hinsicht und an den wesentlichen Ecken mehr, als der Markt erwartet hatte. Trotzdem: In Summe sah das aus wie eine Enttäuschung.

Das ist für uns ein gutes Mahnmal dafür, dass wir uns als Investoren stets auf das Wesentliche konzentrieren sollten. Oder auch ein weiterer Indikator für die These, dass der breite Markt manchmal einfach irrational agiert.

Netflix: Eine inzwischen wieder intakte Growth-Story

Nehmen wir weiterhin Netflix als Beispiel. Was wollen wir als Investoren generell sehen? Richtig, dass wir beim Umsatz, bei den Nutzern und idealerweise auch bei Ergebnis und freiem Cashflow bessere Werte sehen als im Vorjahreszeitraum.

Netflix lieferte ein Umsatzwachstum von 2,7 % auf mehr als 8,18 Mrd. US-Dollar.

Der Streaming-Pionier verzeichnete außerdem ein Abonnentenwachstum von 8,0 % im Jahresvergleich auf 238,39 Mio. Nutzer. Im direkten Quartalsvergleich konnte das Unternehmen fast 6 Mio. neue Mitglieder generieren.

Mit 1,488 Mrd. US-Dollar Nettoergebnis oder 3,29 US-Dollar je Aktie liegen wir zumindest leicht über dem Vorjahreswert und deutlich in der Gewinnzone.

Der freie Cashflow befindet sich mit rund 1,34 Mrd. US-Dollar ebenfalls sehr deutlich in den schwarzen Zahlen.

Was sehen wir als Investoren also bei der Netflix-Aktie? Richtig, eine moderate Growth-Story, die derzeit dabei ist, sogar profitabler zu werden. Es hat selbst im letzten Jahr Zeiten gegeben, da hätten die Anleger alles für moderates Wachstum gegeben. Oder die Aussicht auf höhere Profitabilität. Zugegebenermaßen lag der Aktienkurs aufgrund der Sorgen deutlich tiefer. Aber der springende Punkt ist: Das Unternehmen Netflix ist derzeit eigentlich auf Erfolgskurs, anders als noch vor einigen Monaten.

Was wir als Investoren jetzt von diesem Beispiel lernen sollten

Versteh’ mich bitte nicht falsch: Ich möchte heute keine Werbung für die Netflix-Aktie machen. Oder die Growth-Story als herausragend präsentieren. Sie ist moderat, aber im Rahmen dessen, was Investoren aufgrund des reiferen Geschäftsmodells erwarten können. Entscheidend ist jedoch, dass eine langfristig orientierte These mit diesen Quartalszahlen eigentlich intakt erscheint.

Der Markt reagiert trotzdem stark negativ auf eigentlich solide Zahlen. Gerade in der Quartalsberichtssaison ist das häufiger mal der Fall.

Wir als Investoren können jedoch auf solche Beispiele achten. Wenn unserer Meinung nach eine Aktie unberechtigterweise aus einer langfristig orientierten Perspektive fällt, so kann das eine günstige Kaufchance sein.

In einigen Jahren gilt häufig: Wer kümmert sich schon um einzelne Quartalszahlen? Das große Ganze ist bei einem Unternehmen wichtig. Sowie der Preis, für den wir Qualität in Form von Unternehmen kaufen.

Auf marktschlagende Renditen und eine aufregende Berichtssaison.

Der Artikel Netflix: Wenn Aktien fallen, obwohl das Unternehmen erfolgreich ist ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Offenlegung: Vincent besitzt Aktien von Netflix. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Netflix.

