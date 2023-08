Boehringer Ingelheim macht mehr Umsatz und will kräftig investieren

INGELHEIM (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat im ersten Halbjahr 2023 seinen Umsatz kräftig gesteigert. Insgesamt legten die Erlöse währungsbereinigt um 9,7 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Ingelheim mitteilte. Sowohl das Geschäft mit Humanpharma, also Medikamenten für Menschen, als auch das mit Tiergesundheit fuhr ein Umsatzplus ein.

In der Humanpharma kletterten die Umsätze im ersten Halbjahr um 11,3 Prozent auf 9,6 Milliarden Euro. Einer der Treiber war einmal mehr das Diabetesmittel Jardiance, mit dem 3,5 Milliarden Euro erlöst wurden. Boehringer erwartet nach eigenen Angaben weiteres Wachstum durch anstehende Entscheidungen von Arzneimittelbehörden zu Zulassungen für die Behandlung von chronischen Nierenerkrankungen. In der vergangenen Woche hatten die Ingelheimer die EU-Zulassung von Jardiance für die Behandlung von Erwachsenen mit chronischer Niereninsuffizienz bekanntgegeben. Insgesamt leiden den Angaben nach weltweit fast 850 Millionen Menschen an chronischen Nierenerkrankungen.

In der Tiergesundheit für Haus- und Nutztiere fuhr Boehringer im ersten Halbjahr ein etwas kleineres, währungsbereinigtes Umsatzplus von 3,8 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro ein. Besonders deutlich wuchs das Geschäft etwa mit einem Floh- und Zeckenschutz für Hunde und Katzen sowie einem Impfstoff für Schweine.

In den Halbjahreszahlen präsentiert das nicht an der Börse notierte rheinland-pfälzische Familienunternehmen mit seinen weltweit rund 53 000 Mitarbeitern lediglich die Umsatzentwicklung. Gewinne und Verluste werden erst im Geschäftsbericht für das Gesamtjahr angegeben. Angesichts des Umsatzplus will Boehringer kräftig investieren. In den kommenden fünf Jahren sollen 25 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung fließen sowie weitere 7 Milliarden in neue Produktionstechnologien./chs/DP/zb