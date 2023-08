Ethereum Kurs rutscht Richtung 1.800 Dollar – die Gründe und Aussichten

Der Ethereum Kurs (Ether) ist in der ersten Wochenhälfte angesichts gemischter Wirtschaftsdaten in die Bredouille geraten. Damit erhalten die jüngsten Zinssenkungsfantasien der Anleger zunächst einen Dämpfer. Ebenfalls im Blick behalten Börsianer neue US-Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag.

Auf Wochensicht büßt das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset rund zwei Prozent auf zwischenzeitlich 1.815 Dollar ein, was gleichzeitig dem tiefsten Stand seit Mitte Juni entspricht.