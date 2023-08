Investitionen lasten auf operativem Gewinn von Pfeiffer Vacuum

ASSLAR (dpa-AFX) - Der Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum hat im vergangenen Quartal erneut den Umsatz gesteigert. Investitionen, etwa in IT und Produktionskapazitäten, schmälerten allerdings den operativen Gewinn. So kletterte der Umsatz der drei Monate bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr zwar um 8,5 Prozent auf fast 244 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag im hessischen Aßlar mitteilte. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieben davon allerdings nur 24,1 Millionen Euro im Konzern - 16,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern verdiente Pfeiffer Vacuum 17 Millionen Euro nach 20,4 Millionen ein Jahr zuvor.

Unterdessen schwächelt die Auftragslage auf dem Halbleitermarkt. "Wie erwartet, sind die Marktbedingungen durch eine Abschwächung der Nachfrage derzeit insbesondere auf dem Halbleitermarkt herausfordernd", sagte Konzernchefin Britta Giesen. Der Auftragseingang brach im zweiten Quartal um 27 Prozent auf knapp 214 Millionen Euro ein. An den Jahreszielen hält der Vorstand fest. So soll der Umsatz etwa auf dem Vorjahresniveau von knapp 917 Millionen Euro verharren. Dabei dürfte das Umsatzvolumen in der zweiten Jahreshälfte vom rückläufigen Auftragseingang infolge des schwachen Halbleitermarktes negativ beeinflusst werden. Vom Umsatz sollen weiter zwölf Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern übrig bleiben./ngu/zb