UBER - Profitabilität im Fokus, Aktie steigt

Uber Technologies Inc. - WKN: A2PHHG - ISIN: US90353T1007 - Kurs: 49,460 $ (NYSE)

Ein Turnaround, der sich sehen lassen kann: Verzeichnete der bekannte Online-Vermittlungsdienst zur Personenbeförderung im zweiten Quartal 2022 noch einen Verlust von 2,6 Mrd. USD oder 1,33 USD je Aktie, gelang in den Monaten April bis Juni 2023 der Sprung in die Gewinnzone.

Mit einem Ergebnis von 0,18 USD toppte das Management die Analystenerwartung eines Verlustes von -0,01 USD um Längen. Der Umsatz lag mit 9,23 Mrd. USD zwar 14 % über dem Vorjahreswert, aber etwas unter der Marktprognose von 9,33 Mrd. USD.

Zwei Premieren

Wie CEO Dara Khosrowshahi betonte, hat Uber zwei bedeutende Meilensteine in der Firmenhistorie erreichte. Zum einen war das abgelaufene Quartal das erste mit einem Free Cashflow über 1 Mrd. USD. Zum anderen war es das erste Quartal, in dem Uber einen Gewinn nach GAAP verbuchte. Und Khosrowshahi möchte weiter in der Gewinnzone bleiben, die Gewinne stetig ausbauen. Einen kleinen Rückschlag gab es dennoch: CFO Nelson Chai, immerhin seit 2018 im Unternehmen, wird Uber im Januar 2024 verlassen.

Für das dritte Quartal stellt Khosrowshahi ein EBITDA zwischen 975 Mio. USD und 1,025 Mrd. USD. in Aussicht, mehr, als Analysten erwartet hatten. Die Experten prognostizieren im laufenden Jahr ein Ergebnis je Aktie von 1,09 USD je Aktie und 2024 einen Gewinnsprung um knapp 56 % auf 1,70 EUR je Aktie. Unter diesen Umständen geht die Bewertung der Aktie mit KGVs von 45 und 29 in Ordnung. Die Marktkapitalisierung von Uber liegt inzwischen wieder über 100 rd. USD.

Fazit: Uber hat es tatsächlich geschafft. Das Unternehmen verdient Geld und könnte in den kommenden Jahren weiter deutlich wachsen. Nachdem die letzte Prognose (siehe grüner Pfeil) sehr gut aufgegangen ist, sollten Anleger für Einstiege allerdings Verschnaufpausen abwarten.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 31,88 37,57 43,90 Ergebnis je Aktie in USD -3,32 1,09 1,70 Gewinnwachstum - 55,96% KGV - 45 29 KUV 3,1 2,7 2,3 PEG neg. 0,5 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Uber Technologies-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)