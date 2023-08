GNW-Adhoc: Galaxy Gaming® und Spirit Gaming liefern erstes progressives Blackjack-Spiel in Deutschland

^LAS VEGAS, Aug. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Galaxy Gaming, Inc. (OTC: GLXZ),

der weltweit größte unabhängige Entwickler und Vertreiber von Casino- Tischspielen und -Technologie, und Spirit Gaming haben bekannt gegeben, dass sie ihr erstes progressives Blackjack-System an die Spielbank Hannover, ein Casino von Casinos Austria International - Lower Saxony Casinos - Spielbanken Niedersachsen, ausgeliefert haben. ?Ich bin mehr als glücklich über das überzeugende Ergebnis dieser Installation", so Christoph Clauditz, Direktor der Spielbank Hannover. ?Wir sind begeistert, dass die Spielbank Hannover und die Lower Saxony Casinos den Wert erkennen, den ein progressives Galaxy-Spiel für ihre Casinos bedeutet", so Gavin Wright, Europe Sales Consultant bei Galaxy Gaming. ?Die solide Marktkenntnis von Spirit Gaming, gepaart mit dem nachgewiesenen Erfolg von Galaxy bei maßgeschneiderten Tischspiellösungen und progressiven Konfigurationen, hat zu einem weiteren Erfolg sowohl für den Casinobetreiber als auch für seine Spieler geführt." Spirit Gaming ist der exklusive Vertriebspartner für Galaxy Gaming in Deutschland, Österreich, Luxemburg und Belgien und ein nicht-exklusiver Vertriebspartner in der Schweiz und Liechtenstein. Frank Ziegler, Gründer und Geschäftsführer von Spirit Gaming, dazu: ?Wir freuen uns über den erfolgreichen Start einer langfristigen Partnerschaft mit Galaxy Gaming und seinen branchenführenden Produkten." Für weitere Informationen über die Inhalte und Lösungen von Galaxy Gaming besuchen Sie galaxygaming.com. Über Galaxy Gaming Galaxy Gaming (galaxygaming.com) hat seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada, und entwickelt und vertreibt innovative Spiele, Bonussysteme und Technologielösungen für physische und Online-Casinos weltweit. Galaxy Gaming bietet Spiele an, die nachweislich funktionieren, von Gaming-Experten entwickelt wurden und von einem erstklassigen Kundensupport unterstützt werden. Über seine Tochtergesellschaft Progressive Games Partners ist Galaxy Gaming der weltweit führende Lizenzgeber von proprietären Tischspielen für die Online-Glücksspielbranche. Vernetzen Sie sich mit Galaxy Gaming auf Facebook, YouTube, Instagram und Twitter. Über Spirit Gaming Spirit Gaming hat sich auf den deutschen Casinobetrieb sowie auf schnell wachsende internationale Märkte spezialisiert. Spirit Gaming setzt insbesondere auf die internationale Erfahrung von Frank Ziegler, der sein Know-how aus verschiedenen Führungspositionen in der Glücksspielbranche mit seiner langjährigen Erfahrung im Casinobetrieb verbindet. Spirit Gaming bietet kompetente praktische Beratung und Betreuung. Kontakt: Medien: Phylicia Middleton (702) 938-1753 Anleger: Harry Hagerty (702) 938-1740 °