Amgen wird noch optimistischer

THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen hat seine Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr erneut leicht nach oben geschraubt. Beim Umsatz seien nun 26,6 bis 27,4 Milliarden US-Dollar zu erwarten, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Thousand Oaks mit. Beim Gewinn je Aktie (EPS) rechnet Amgen jetzt mit 14,30 bis 15,41 Dollar.

Im ersten Quartal war der Umsatz dank gestiegener Produktverkäufe um 6 Prozent auf 7,0 Milliarden Dollar gestiegen. Das EPS legte auch wegen geringerer Ausgaben um 5 Prozent auf 2,57 Dollar zu. Experten hatten bei beiden Größen mit weniger gerechnet.

Im nachbörslichen Handel legte die Amgen-Aktie zuletzt um ein Prozent zu./he