Dow: Aufwärtsbewegung wackelt

Übergeordnet gelang es einen seit April 2022 bestehenden Abwärtstrend unter sehr hoher Volatilität im Sommer zu verlassen und dadurch ein Kaufsignal in Richtung 56,43 US-Dollar zu etablieren. Dieses Ziel konnte erfolgreich abgearbeitet werden, nun aber drücken Bären die Aktienmärkte in die Verlustzone, wovon Dow auch betroffen ist. Bei weiteren Abschlägen könnte hieraus sogar ein astreines Short-Signal hervorgehen.

Mögliche Bullenfalle

Sollten sich die Abschläge in dieser Woche weiter fortsetzen und Dow unter den EMA 50 auf Tagesbasis von 54,70 US-Dollar zurückfallen, müsste erneut der EMA 200 bei 53,69 US-Dollar als Unterstützung aushelfen. Notierungen darunter würden allerdings Zweifel an der Nachhaltigkeit des zuletzt etablierten Bodens wecken, dies könnte mit weiteren Verluste auf 51,76 und womöglich noch 50,78 US-Dollar einhergehen. Auf der Oberseite gilt es dagegen die Barriere um 56,43 US-Dollar aus dem Weg zu räumen, nur in diesem Fall könnte anschließendes Kurspotenzial an die aktuellen Jahreshochs von 60,88 US-Dollar freigesetzt werden.