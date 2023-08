IRW-News: Movella Holdings Inc.: Movella führt OBSKUR ein: erste komplette Broadcasting-Anwendung für fesselnde Livestreams

IRW-PRESS: Movella Holdings Inc.: Movella führt OBSKUR ein: erste komplette Broadcasting-Anwendung für fesselnde Livestreams

Unternehmen stellt außerdem OBSKUR Mocap Box für bewegungsfähige Avatare vor

Henderson (Nevada) / Accesswire / 3. August 2023 / Movella Holdings Inc. (NASDAQ: MVLA) (Movella), ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analysen, die die Digitalisierung von Bewegung ermöglichen, gab heute die Einführung von OBSKUR bekannt - die erste komplette Broadcasting-Anwendung für fesselnde Livestreams, die auf der Unreal Engine 5 basiert. OBSKUR macht es für jeden einfach, beeindruckende 3D-Streams zu erstellen, eine Community aufzubauen und effizient mit seinem Publikum zu interagieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71543/08-03-23MovellaLaunchesOBSKUR_dePRcom.001.png

Entsprechendes Video - https://youtu.be/M9bBHfyGxYM

Wer sein Streaming auf ein höheres Niveau bringen möchte, kann seinem Avatar mit der ebenfalls heute eingeführten OBSKUR Mocap Box Bewegung verleihen. Die Mocap Box, die für 1.995 $ erhältlich ist, beinhaltet die Xsens-Bewegungserfassungstechnologie von Movella mit eigens für das Streaming entwickelten Sensoren. Die Xsens-Technologie wurde bereits für die Animation Dutzender Hollywood-Blockbuster wie The Avengers, Avatar und Black Panther eingesetzt. Die Mocap Box enthält außerdem individuell gestaltete StretchSense-Handschuhe, die jedem Stream eine zusätzliche Ausdrucksebene verleihen. Weitere Informationen über OBSKUR und die OBSKUR Mocap Box erhalten Sie unter https://www.obskur.com/.

Unsere Mission mit OBSKUR besteht darin, das Leben von Streamern zu vereinfachen, damit sie sich auf ihre Leidenschaft für das Streaming, die Verbindung mit ihrem Publikum und die Produktion von fesselnden, interaktiven Inhalten konzentrieren können, sagte Andranik Aslanyan, Co-Founder und Product Line Director von OBSKUR. Unsere Komplett-App beseitigt die Probleme des Streamings, sodass sich die Nutzer auf die Erstellung großartiger Inhalte anstelle von technischen Schwierigkeiten konzentrieren können. Wir sind stolz darauf, Menschen eine Möglichkeit zu bieten, ihren Traum, ein Vollzeit-Streamer zu werden, zu verwirklichen, und freuen uns darauf, Einzelpersonen durch die Bereitstellung leistungsstarker Monetarisierungsmöglichkeiten durch OBSKUR zu unterstützen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71543/08-03-23MovellaLaunchesOBSKUR_dePRcom.002.png

(https://www.accesswire.com/users/newswire/images/772065/x1ljgzmyyirk55vdlb_qj3liz5gpvyy_kbbvryfkhzf5zwjvj0.jpg)

Der Schritt kommt zu einer Zeit, in der der globale Livestreaming-Markt boomt, wobei Experten prognostizieren, dass der Markt bis 2027 247 Milliarden $ erreichen wird (Quelle: Market Research Future). Auch die Zuschauer nehmen dies zur Kenntnis: 23 % der gesamten Sehzeit werden mit Live-Inhalten verbracht und 44 % geben an, dass sie aufgrund von Live-Streaming weniger fernsehen (Quelle: IAB).

Einfach zu streamen, kein technisches Know-how erforderlich

OBSKUR enthält alles, was für den perfekten Stream benötigt wird, und stellt sicher, dass auch Personen ohne technische 3D-Kenntnisse vom ersten Tag an selbstständig 3D-Inhalte produzieren können. Der 3D Environment Creator ermöglicht es gleichermaßen Streamern wie VTubern, uneingeschränkte, dynamische Umgebungen mit erstklassigem Rendering, interaktiver Physik, Echtzeit-Beleuchtung und Animationen zu erstellen. Wer sein eigenes VTuber-Modell einbringen möchte, kann dies mit dem VRM Character Importer nahtlos tun.

Interaktivität steigern, Engagement erhöhen

Die OBSKUR Twitch-Erweiterung ermöglicht es Streamern, ihr Publikum mittels Live-Interaktivität einzubinden. Streamer können individuelle, physikbasierte 3D-Interaktionen erstellen, um mit ihrem Publikum auf einzigartige Weise zu interagieren, das Engagement zu erhöhen und die Monetarisierungsmöglichkeiten zu verbessern. Die flexiblen Streaming-Optionen von OBSKUR können in die iPhone- oder VMCP-Gesichtsverfolgung integriert werden und ermöglichen es den Erstellern, von ihrer Webcam oder als VTuber zu streamen, indem sie sich selbst in eine 3D-Umgebung einfügen, in der sie Materialien, Partikeleffekte und Requisiten bearbeiten können, um auf einfache Weise eine 3D-Szene zu erstellen.

Verbessern Sie Ihr Streaming mit der Mocap Box, powered by Xsens

Die Mocap Box von OBSKUR ermöglicht ein einfaches Mocap. Die Mocap Box ist für 1.995 $ erhältlich und umfasst das OBSKUR Upper Body Mocap-Set mit neun Xsens-Sensoren und individuellen Handschuhen von StretchSense. Die Mocap-Sensoren weisen eine Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden auf und ermöglichen so lange Streaming-Sitzungen. OBSKUR kann auch in andere Mocap-Hardware integriert werden.

Über Movella Holdings Inc.

Movella ist ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analysen, die die Digitalisierung von Bewegungen ermöglichen. Movella bedient die Unterhaltungs-, Gesundheits- und Sportmärkte sowie Automations- und Mobilitätsmärkte. Unsere Innovationen ermöglichen Kunden, den Wert der Bewegung zu nutzen, indem sie Daten in aussagekräftige und verwertbare Erkenntnisse umwandeln. In Zusammenarbeit mit weltweit führenden Marken wie Electronic Arts, EPIC Games, 20th Century Studios, Netflix, Toyota, Siemens und mehr als 500 Sportorganisationen schafft Movella außergewöhnliche Ergebnisse, die die Menschheit voranbringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.movella.com.

