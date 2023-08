Direkt zum Video auf YouTube

Der Sektor Gesundheitswesen ist in den Portfolios der Anleger beliebt, da in Zeiten großer Unruhe oder in Rezessionen oft ein Anker in der stürmischen See der Börse ist. Entsprechend läuft dieser Bereich weniger dynamisch, wenn „alles bestens“ ist.

Anscheinend ist das momentan so, denn dieser Sektor hat es nur auf Rang 7 in der relativen Stärke Reihenfolge gebracht. In der heutigen Sendung stellt Martin die Aktie eines Unternehmens vor, die trotzdem eine Top-Performance im laufenden Jahr gezeigt hat und gute Chancen hat, einfach weiter zu performen.