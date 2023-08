Heidelberger Druckmaschinen startet mit Zuwächsen ins neue Geschäftsjahr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druck ist dank einer Erholung in Asien und Wachstum im Verpackungsdrucksegment mit einem Umsatz- und Ergebnisplus in das neue Geschäftsjahr 2023/24 (Ende März) gestartet. Der Umsatz sei in den ersten drei Monaten bis Ende Juni von 530 Millionen Euro im Vorjahr auf 544 Millionen Euro geklettert, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Freitag in Heidelberg mit. Die Jahresziele bestätigte der Konzern.

Im Tagesgeschäft lief es für Heidelberger Druckmaschinen deutlich besser. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (Ebitda) legte von 24 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 42 Millionen Euro zu. Dazu trugen auch Preiserhöhungen bei. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 4,6 auf 7,7 Prozent. Unter dem Strich verdoppelte sich der Gewinn auf 10 Millionen Euro.

Der Maschinenbauer zeigt sich wegen des anhaltenden Kostendrucks für das laufende Geschäftsjahr (Ende März) weiterhin vorsichtig. Umsatz und bereinigte Marge (Ebitda-Marge) sollen auf dem Niveau des Vorjahres verharren. Damit rechnet das Unternehmen mit einem Erlös von etwa 2,435 Milliarden und einer bereinigten operativen Marge von 7,2 Prozent./mne/men