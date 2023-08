Nvidia-Aktie: Ist eine weitere Kursverdoppelung drin?

Die Nvidia-Aktie (WKN: 918422) ist einer der besten Performer des Jahres. Allein in den letzten 12 Monaten ist der Kurs um mehr als 130 % auf aktuell 450 US-Dollar gestiegen (Stand 03.08.2023). Damit hat Nvidia als erstes Unternehmen aus der Chipbranche eine Bewertung von mehr als 1 Billion US-Dollar erreicht.

Die große Frage ist nun, ob die Kursrally übertrieben ist, oder das vielleicht erst der Anfang war. Könnte sich der Kurs der Nvidia-Aktie vielleicht sogar ein weiteres Mal verdoppeln?

Sprengt die Nvidia-Aktie bald die Marke von 1.000 US-Dollar?

Nun, wenn man sich die schon jetzt extrem hohe Bewertung anschaut, wirkt eine weitere Kursverdoppelung in den nächsten Monaten sehr unwahrscheinlich. Aber unwahrscheinlich bedeutet natürlich nicht unmöglich. Kurzfristig können an der Börse seltsame Dinge passieren.

Ein schnell steigender Aktienkurs kann beispielsweise dazu führen, dass weitere Anleger zugreifen, um die Rally nicht zu verpassen. Ein fallender Aktienkurs kann genauso dazu führen, dass verunsicherte Anleger abspringen, weil sie weitere Kursverluste befürchten. Viele Anleger lassen sich mehr von der Kursentwicklung leiten, als den Kennzahlen des Unternehmens.

Langfristig wird sich der Aktienkurs aber an der Unternehmensentwicklung orientieren. Wenn Nvidia es schafft die Gewinne in den kommenden Jahren kräftig zu steigern, kann auch der Aktienkurs noch weiter steigen. Allerdings läst sich an dem extrem hohen Aktienkurs auch ablesen, dass die Erwartungen der Anleger schon jetzt riesig sind.

Im letzten Geschäftsjahr hat Nvidia einen Nettogewinn von nur knapp 4,4 Mrd. US-Dollar, oder 1,74 US-Dollar je Aktie, erwirtschaftet. Aktuell zahlt man für die Aktie also das 258-Fache des letzten Jahresgewinns. Würde das Unternehmen den gesamten Gewinn an seine Aktionäre ausschütten, käme man vor Abzug von Steuern auf eine Rendite von weniger als 0,4 %! Schon allein um auf die Rendite von deutschen Staatsanleihen zu erreichen, müsste sich der Gewinn fast verzehnfachen!

Gut möglich, dass sich der Gewinn in diesem Jahr dank der aktuell starken Nachfrage verdoppelt. Aber selbst dann läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch bei mehr als 100 und die Rendite immernoch unter 1 %. Offensichtlich erwarten die Anleger also noch weitere Gewinnverdoppelungen.

Jetzt ist Vorsicht geboten

Nicht ohne Grund wird die Aktie immer wieder mit einigen der stärksten Performer der DotCom-Blase um die Jahrtausendwende verglichen. Auch damals waren es die extrem hohen Erwartungen an das zukünftige Wachstum, die die Kurse vieler Unternehmen befeuert haben. Letztendlich haben sich die Erwartungen in den meisten Fällen nicht annähernd bewahrheitet und die Kurse sind in der Folge abgestürzt.

Und hier liegt das Problem für diejenigen, die die Aktie zu den aktuellen Kursen kaufen. Nvidia muss in den kommenden Jahren kontinuierlich stark steigende Gewinne abliefern. Sollte das nicht passieren, ist damit zu rechnen, dass der Aktienkurs einknickt. Selbst die kleinste Enttäuschung kann schon einen Kursrutsch auslösen.

Zwar sieht es aktuell tatsächlich ganz danach aus, dass Nvidia erstmal kräftig wachsen wird. Aber der Konkurrenzdruck dürfte in den kommenden Monaten deutlich zunehmen. Beispielsweise sehen auch Intel (WKN: 855681) und AMD (WKN: 863186) stark steigende Bestellungen ihrer Konkurrenzprodukte.

Insgesamt ist Nvidia sicherlich ein interessantes Unternehmen mit starker Marktposition und hoher Profitabilität. Aber angesichts des extrem hohen Aktienkurses sind andere Unternehmen für mich derzeit attraktiver. Die Wahrscheinlichkeit hier langfristig eine attraktive Rendite zu erwirtschaften wirkt einfach zu gering.

Der Artikel Nvidia-Aktie: Ist eine weitere Kursverdoppelung drin? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von AMD und Nvidia.

Aktienwelt360 2023