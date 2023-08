Steht die Amazon-Aktie vor dem großen Comeback?

Die Berichtssaison nähert sich mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen von Amazon (WKN: 906866) und Apple ihrem Höhepunkt. Während Apple den Finanzmarkt mit einem Nullwachstum auf die Geduldsprobe stellt, konnte Amazon vollends überzeugen.

Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Aktie von Amazon mit einem Aufschlag von ca. 8 % gehandelt wird (Stand: 04.08.2023). Nichtsdestotrotz liegt das Wertpapier weit vom Allzeithoch bei ca. 190,0 US-Dollar entfernt. Können die Quartalszahlen für weiteren Auftrieb sorgen und das große Comeback einleiten?

Viel Sonne…

Kein Wunder, dass für die Aktionäre von Amazon die Sonne scheint. Denn mit Umsatzerlösen von 134,4 Mrd. US-Dollar konnten die ambitionierten Erwartungen von 131,4 Mrd. US-Dollar regelrecht pulverisiert werden. Des Weiteren mehren sich die Zeichen, dass sich Amazon auch auf der Kostenseite zunehmend unter Kontrolle hat.

Denn der erwarteten Gewinn je Aktie von 0,35 US-Dollar wurde mit einem Quartalsergebnis von 0,65 US-Dollar ebenso klar geschlagen. Positiv zu bewerten ist zudem die Tatsache, dass der Gewinn nicht ausschließlich durch die Aufwertung der Beteiligung an Rivian zustande gekommen ist. Denn während das Nettoergebnis 6,7 Mrd. US-Dollar beträgt, trägt die Aufwertung lediglich 0,2 Mrd. US-Dollar bei.

Zudem ist die Prognose für das aktuell laufende Quartal ein weiteres Indiz, dass Amazon auf die Erfolgsspur zurückfinden kann. So werden sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Ertragsseite die Erwartungen des Marktes klar geschlagen. Denn während die Märkte im Mittel mit einem Umsatz von 138,28 Mrd. US-Dollar gerechnet haben, stellt der Konzern eine Bandbreite von 138 bis 143 Mrd. US-Dollar in den Raum.

…und etwas Schatten!

Nichtsdestotrotz sollte man auch die Schattenseiten der Berichterstattung nicht unerwähnt lassen. Denn mit einem Umsatzwachstum von lediglich 12 % im hochprofitablen Cloud-Geschäftsbereich AWS hat sich der Finanzmarkt definitiv mehr erwartet. Basierend auf den letzten Quartalsberichterstattungen erkennt man somit eine deutlich Abschwächung der Wachstumsdynamik im wichtigsten Segment von Amazon.

Daher wird der Aktienmarkt in den nächsten Quartalen wohl einen näheren Blick auf die AWS-Zahlen werfen. Denn ca. 70 % des operativen Ergebnis werden mit AWS verdient. Sollte es Amazon daher nicht gelingen, AWS zu stabilisieren, könnten Kursverluste eine logische Folge sein.

Fazit

Aus meiner Sicht ist und bleibt die Aktie von Amazon ein Basisinvestment im Technologiesektor. Wenngleich das Unternehmen gemessen am Unternehmensgewinn teuer bewertet wird, muss man bei Amazon etwas weiter in die Zukunft sehen, um den Investment Case zu rechtfertigen.

So ist das Unternehmen zwar eine Umsatzmaschine, schaffte es in den vergangenen Jahren jedoch nicht, für konstant steigende Gewinne zu sorgen. Sollte der Konzern dem erklärten Ziel der besseren Kostenkontrolle nachkommen, könnte dies für die Aktie von Amazon nachhaltiges Kurspotenzial freisetzen.

Dabei könnte auch die Verwendung von KI-basierten Anwendungen sorgen, die beispielsweise Personal in Logistikzentren einsparen, Lieferrouten intelligent berechnen oder Auslieferungen per Roboter vornehmen kann. Keine Frage, diese Anwendungen stecken in den Kinderschuhen und werden in den nächsten Jahren auch Kapital verschlingen.

Unter der Voraussetzung einer erfolgreichen Stabilisierung des AWS-Wachstums bin ich jedoch langfristig vom Erfolg des Unternehmens überzeugt.

