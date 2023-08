BB Biotech: Endlich ein Kauf?

Seit meinem letzten Artikel zur Aktie von BB Biotech (WKN: A0NFN3) ist einiges passiert. Wenngleich die Analyse lediglich vier Monate her ist, hat sich meine Erwartung zum Leidwesen der Aktionäre erfüllt. Denn der Aktienkurs hat sich dem inneren Wert der Aktie angenähert, das heißt die Aktie ist in den letzten Wochen stark gefallen. Doch könnte sich das Blatt nun endlich wenden und BB Biotech zu einem Kauf machen?

Von Überbewertung zu Unterbewertung?

Da BB Biotech über kein operatives Geschäft verfügt, sondern ausschließlich Beteiligungen in der Biotechnologie- und Pharmabranche verwaltet, kann der innere Wert je Aktie einfach bestimmt werden. Dies ist grundsätzlich der Wert aller gehaltenen Beteiligungen abzüglich des Fremdkapitals geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien.

Da BB Biotech ein hohes Maß an Transparenz mit Anlegern pflegt, kann der innere Wert bzw. NAV (Net Asset Value) je Aktie tagesaktuell auf der Investors Relations Homepage abgerufen werden. So wurde die Aktie Anfang April 2023 noch zu einem Kurs von über 50 Euro gehandelt während der NAV lediglich 41,85 Euro betrug.

Eine Konstellation mit Seltenheitswert. Denn langjährige Anleger wissen, dass die Börse Beteiligungskonstrukte eher mit einem Abschlag vom fairen Wert behandelt. Diese These lässt sich am Beispiel der Porsche Automobil Holding gut veranschaulichen. In der Theorie müsste demnach der Kurs niedriger als der innere Wert je Aktie liegen.

Nun scheint sich die überhitzte Situation jedoch beruhigt zu haben. Denn zum 03.08.2023 betrug der NAV 42,10 Euro während die Aktie zu einem Wert von 44,48 Euro gehandelt wird. Demnach hat sich der innere Wert je Aktie leicht gesteigert, während die Anleger von BB Biotech Kursverluste von ca. 11,0 % hinnehmen mussten.

Neuer Kursanstieg in Sicht?

Ob der drastische Ausverkauf nun ein Ende findet, steht in den Sternen. Denn oftmals tendieren Aktienmärkte zur Übertreibung. Demnach könnte der Aktienkurs von einer eklatanten Überbewertung zu einer Unterbewertung schlittern. Somit sollte man sich als Anleger keine Wunder erwarten, wenn man auf dem aktuellen Kursniveau in die Aktie von BB Biotech einsteigt.

Ohne Zweifel stellt die Biotechnologie- und Pharmabranche einen interessanten Zukunftsmarkt dar. Aufgrund des demographischen Wandels und der damit einhergehenden Veränderung der Altersstruktur sollte klar sein, dass innovative Behandlungen und Medikamente auch in den nächsten Jahrzehnten im Fokus vieler Marktteilnehmer stehen werden.

Dies ist am Beispiel von Eli Lilly und Novo Nordisk deutlich zu erkennen, die mit ihren Antidiabetika die US-amerikanische Abnehm-Industrie ins Visier genommen haben und für Milliardengewinne sorgen. Sollte daher das Management von BB Biotech vergleichbare Unternehmen mit Blockbuster-Potenzial im Depot haben, sollten hohe Renditen nur eine Frage der Zeit sein.

Michael besitzt Aktien von Novo Nordisk und Porsche Automobil Holding.

