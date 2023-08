E.ON - Das erste Abwärtsziel ist fast erreicht

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 10,960 € (XETRA)

Von Mitte Oktober bis Anfang Mai war die E.ON-Aktie in einer nahezu senkrechten Rally bis an das Kursziel- und Widerstandsgebiet bei 12,28 EUR gestiegen und hatte erst auf diesem Niveau eine Korrektur begonnen. Diese oszillierte zunächst einige Wochen um die Unterstützung bei 11,56 EUR, ehe das Abprallen am Zwischenhoch bei 11,79 EUR Ende Juli die zuletzt in der stock3-PLUS-Analyse erwartete Verkaufswelle einleitete (mehr zu unserem Premium-Angebot stock3 PLUS erfährst Du hier).

E.ON- Aktie noch nicht "aus dem Schneider"

Dadurch, dass sich die Seitwärtsphase zeitlich stark in die Länge gezogen hatte, ist jetzt mit einer größeren und ausgedehnteren Korrekturphase zu rechnen. Im Verhältnis zur vorherigen Rally dürfte diese nicht allzu sehr ins Gewicht fallen und auch den Aufwärtstrend nicht beenden.

Dennoch stünde unterhalb von 10,81 EUR jetzt ein Abverkauf bis 10,57 EUR und darunter an die Unterstützungszone bei 10,06 bis 10,22 EUR auf der Agenda. Auf diesem Niveau sollte sich der Aufwärtstrend spätestens wieder in Bewegung setzen. Entsprechend wird die E.ON-Aktie an dieser Stelle für Investoren und antizyklische Trader interessant.

Gelingt es den Bullen dagegen in den nächsten Tagen, den Kurs der E.ON-Aktie bereits vor der Unterstützung bei 10,81 EUR zu drehen, müsste für ein erstes Longsignal der Widerstand bei 11,33 EUR durchbrochen werden. Wird später auch das Hoch bei 11,79 EUR überschritten, wäre zudem der Aufwärtstrend reaktiviert und das Jahreshoch das nächste Ziel.

E.ON Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)