GNW-Adhoc: SIKA ÜBERNIMMT CHEMA - EINEN FÜHRENDEN HERSTELLER VON MÖRTELPRODUKTEN IN PERU

^SIKA ÜBERNIMMT CHEMA - EINEN FÜHRENDEN HERSTELLER VON MÖRTELPRODUKTEN IN PERU

Sika übernimmt einen führenden Hersteller von Produkten für die Fliesenverlegung, der unter der Dachmarke Chema in Peru tätig ist. Mit der Akquisition baut Sika ihre Position im schnell wachsenden Markt für Mörtelprodukte aus und nutzt wichtige Cross-Selling-Möglichkeiten durch die Erweiterung der Distributionskanäle. Darüber hinaus baut Sika auch ihre Produktionsstandorte deutlich aus. Chema erzielte 2022 einen Umsatz von CHF 50 Millionen. Chema ist ein leistungsstarkes Familienunternehmen mit starken, gut etablierten Marken auf dem peruanischen Mörtelmarkt. Das Unternehmen verfügt über ein grosses Angebot an Fliesenklebern, Fugenmörteln und weiteren ergänzenden Produkten, die für ihre hohe Qualität und einfache Anwendung bekannt sind. Chema ist im Distributionsgeschäft stark vertreten und beliefert neben Baumärkten und Baustoffhändlern auch kleinere Fachgeschäfte. Der breite, treue Kundenstamm schätzt die effiziente Logistikorganisation und Lieferzuverlässigkeit in Verbindung mit einem Top-Produktangebot. Vier moderne Werke und sieben Lager gewährleisten die landesweite Abdeckung von Produktion und Vertrieb. Sika beschleunigt mit dieser Akquisition die Erweiterung des Portfolios im Bereich Building Finishing und stärkt den Ausbau des Vertriebskanals in Peru, wodurch sich spannende Chancen für das Cross-Selling ergänzender Produkte wie Dicht- und Klebstoffe, Flüssigmembrane und Abdichtungssysteme ergeben. Die Produktionsstandorte von Chema ergänzen perfekt jene von Sika in Peru. Nach der Übernahme verfügt Sika über ein landesweites Netz an Produktionsstätten für Mörtelprodukte und kann Kunden in ganz Peru die Dienstleistungen und Lösungen der gesamten Gruppe anbieten. Die Übernahme erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der lokalen Kartellbehörden. Christoph Ganz, Regionleiter Americas: ?Durch unsere gemeinsamen Geschäftsaktivitäten und den verbesserten Marktzugang verfügen wir über eine ausgezeichnete Basis für weiteres Wachstum und eine starke Stellung im peruanischen Markt. Mit der landesweiten geografischen Präsenz stärken wir unsere strategische Ausrichtung auf Grossstädte und unser Angebot an Komplettlösungen für neue und bestehende Kunden. Wir sind begeistert, alle Mitarbeitenden von Chema bald im Sika Team willkommen zu heissen und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft." KONTAKT Dominik Slappnig Corporate Communications und Investor Relations +41 58 436 68 21 slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com) SIKA FIRMENPROFIL Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur Transformation der Bau- und Fahrzeugindustrie hin zu mehr Umweltfreundlichkeit bei. Die mehr als 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 10.5 Milliarden. Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/a3f464a2- b542-438f-a3f0-39a03921a6c0) °