Tesla wechselt Finanzchef aus - Taneja jetzt "Master of Coin"

(Reuters) - Beim Autobauer Tesla kommt es zu einem Wechsel an der Spitze des Finanzressorts.

Der bisherige Finanzchef Zachary Kirkhorn legte bereits am Freitag seinen Posten nach vier Jahren nieder. Nachfolger als "Master of Coin" oder "Herr der Münze", wie das Amt bei Tesla genannt wird, ist der bisherige Chefbuchhalter Vaibhav Taneja (45). Dieser übernehme das Finanzressort zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe, gab das Unternehmen am Montag bekannt. Gründe für den Wechsel wurden nicht genannt. "Teil dieses Unternehmens zu sein ist eine besondere Erfahrung, und ich bin äußerst stolz auf die Arbeit, die wir seit meinem Einstieg vor über 13 Jahren gemeinsam geleistet haben", sagte Kirkhorn in einem Beitrag auf der Online-Plattform LinkedIn.

(Bericht von Akash Sriram, geschrieben von Ilona Wissenbach; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)