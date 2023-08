DAX weiter unter 16.000 Punkten

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte die kurzzeitige Stärke der Marktteilnehmer aus Ende letzter Woche zu Beginn dieser Handelswoche nutzen und sich knapp unterhalb von 16.000 Punkten stabilisieren. Dieses Niveau blieb intraday bislang aber unangetastet.

Auffällig fest haben sich dagegen die US-Indizes im Montagshandel präsentiert, obwohl diese weiterhin unter ihren Julihochs notieren. Eine nachhaltige Trendwende geht aber auch dort noch nicht hervor, die nächsten Stunden dürfte mit Sicherheit einige Erkenntnisse mehr bringen.

Für den DAX lässt sich erst oberhalb von 16.027 Punkten weiteres Aufwärtspotenzial an 16.082 Zähler ableiten, darüber sogar an 16.200 Punkte im Rahmen einer gewöhnlichen technischen Gegenbewegung.

Sollten dagegen die Vorwochentiefstände von 15.784 Punkten auf Tagesbasis unterschritten werden, würden weitere Ziele bei 15.706 und darunter 15.542 Punkte aktiviert. Dann könnte auch von einer erfolgreichen 1-2-3-Korrektur seit den Rekordständen aus Ende Juli gesprochen werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zu Ausgaben privater Haushalte aus Juli vorgelegt, darüber hinaus noch die durchschnittlichen Nettoeinkommen, das Leistungsbilanzsaldo aus Juni (saisonbereinigt) sowie die Kreditvergabe aus dem abgelaufenen Monat. China hat mit dem Handelsbilanzsaldo per Juli nachgezogen.

Deutschlands Verbraucherpreise per Juli stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda, gefolgt vom französischen Handelsbilanzsaldo per Juni um 8:45 Uhr. Zur Mittagsstunde wird der NFIB Small Business Index per Juni vorgestellt, um 14:30 Uhr das US-Handelsbilanzsaldo per Juni. Um 14:55 Uhr geht es mit den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche weiter.