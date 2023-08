Der Energieversorger Eon hat heute Morgen seine Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht.

Halbjahreszahlen H1/23 Eon im Überblick

Kennzahl Gemeldet Vorjahr Umsatz 52,36 Mrd. EUR 52,84 Mrd. EUR ber. EBITDA 5,7 Mrd. EUR 4,06 Mrd. EUR Gewinn 1,21 Mrd. EUR 2,53 Mrd. EUR

Das ber. EBITDA – der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen – stieg gegenüber dem durch das energiewirtschaftliche Umfeld stark belasteten Vorjahreszeitraum um 40 Prozent. Zu dieser Steigerungen trugen beide Geschäftsbereiche bei – Energienetze und Kundenlösungen. Der Anteil des Netzgeschäfts lag bei 3,5 Mrd. EUR und der Anteil der Kundenlösungen bei rund 2,2 Mrd. EUR. Zu Kundenlösungen gehört z. B. ein intelligenten Energiemanagement.

Investitionen in den Ausbau grüner Energie drückten auf den Gewinn.

Investitionen in grüne Energie

Eon hat angekündigt, weitere Investitionen in den Ausbau grüner Energien vorzunehmen. Im ersten Halbjahr hat der Konzern rund 2,4 Mrd. EUR in den Ausbau der Energieinfrastruktur investiert. Das sind 36 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In diesem Jahr sollen die Investitionen bei 5,8 Mrd. EUR liegen. Bis 2027 soll diese Summe auf über 33 Mrd. EUR steigen.

Eon-Chef Leonhard Birnbaum sieht in der grünen Energie viel Wachstumspotenzial. Um dieses Potenzial in Gänze auszuschöpfen, stellte Eon 2000 neue Mitarbeiter ein.

Gleichzeitig wird die Energiewende mit jedem Tag konkreter und die Nachfrage nach unseren nachhaltigen Energielösungen und unserer Infrastruktur größer. Wir befinden uns also in einem Umfeld, das viel Arbeit für uns birgt, aber auch großes Potenzial für Wachstum bietet.

Prognose erhöht

Das Eon-Management hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Das ber. EBITDA soll nun zwischen 8,6 und 8,8 Mrd. EUR liegen (bisher: 7,8 bis 8,0 Mrd. EUR) und der ber. Gewinn zwischen 2,7 bis 2,9 Mrd. EUR (bisher: 2,3 bis 2,5 Mrd. EUR).

Diese neue Prognose berücksichtigt ein sich verschlechterndes Marktumfeld im letzten Quartal des Jahres.