DAX: Bislang ein Doji

Der Deutsche Aktien Index DAX hält sich unbeirrt in der Handelsspanne der letzten fünf Tage auf und schwankt momentan seitwärts. Unter anderem verdichten sich bei anderen Indizes Hinweise auf eine neuerliche Verkaufswelle, hier könnte es sich lohnen einen Blick auf den MDAX zu werfen. Ergo könnte dies für das heimische Leitbarometer bald neuerliche Monatstiefs bedeutet.

Solange das Barometer zwischen 15.706 und grob 16.000 Punkten hin und her schwankt, ist das Kursgeplänkel zunächst als neutral zu bewerten. Ein Kursrutsch unter die untere Begrenzung dürfte allerdings eine neuerliche Verkaufswelle auf 15.442 und darunter sogar 15.456 Punkte auslösen.

Auf der Oberseite müsste mindestens der Bereich von 16.000 Punkten zusammen mit dem EMA 50 auf der Oberseite geknackt werden, damit Kurspotenzial an 16.075 und darüber 16.200 Punkte freigesetzt werden kann. Anzeichen auf ein solches Szenario sind derzeit allerdings nicht zu bekommen.

An der Datenfront hat Japan in der Nacht zum Donnerstag Erzeugerpreise (CGPI) per Juli vorgelegt, der EZB-Finanzstabilitätsbericht steht um 10:00 Uhr zum Abruf bereit. Erst am Nachmittag geht es mit Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche der US-Amerikaner ab 14:30 Uhr weiter, zeitgleich werden noch US-Verbraucherpreise aus Juli erwartet. Am Abend wird noch das Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung veröffentlicht.