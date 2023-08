EQS-News: thyssenkrupp nucera wächst im dritten Quartal 2022/23 weiterhin dynamisch

EQS-News: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Umsatzentwicklung

thyssenkrupp nucera wächst im dritten Quartal 2022/23 weiterhin dynamisch



thyssenkrupp nucera wächst im dritten Quartal 2022/23 weiterhin dynamisch thyssenkrupp nucera liegt wie erwartet weiterhin auf Wachstumskurs und profitiert von seiner starken Marktposition

Der Auftragseingang erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal im Zuge einer starken Entwicklung bei Neuanlagen im Chlor-Alkali Bereich

Deutliches Umsatzwachstum getrieben durch den Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse, wo insbesondere die Projekte in den Niederlanden und in Saudi-Arabien hervorzuheben sind

Das EBIT ist positiv und bewegt sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres

Der gestiegene Ergebnisbeitrag aus der Projektabwicklung mit höheren Umsätzen wird durch ebenfalls planmäßig gestiegene Struktur- und Entwicklungskosten für die Umsetzung der Wachstumsstrategie teilweise kompensiert

Die berichteten Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die vollständige Finanzberichterstattung für Q3/9M 2022/23 wird am 28. August 2023 um 07:00 Uhr MESZ veröffentlicht.

