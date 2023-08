EQS-News: Vitesco Technologies Group AG: MDAX-Neuzugang Vitesco Technologies präsentiert Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2023

EQS-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

Vitesco Technologies Group AG: MDAX-Neuzugang Vitesco Technologies präsentiert Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2023



10.08.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MDAX-Neuzugang Vitesco Technologies präsentiert Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2023 Quartalsumsatz liegt bei 2,44 Milliarden Euro (Q2 2022: 2,17 Milliarden Euro); im gesamten ersten Halbjahr 2023 konnte ein Umsatz von 4,76 Milliarden Euro erzielt werden (H1 2022: 4,42 Milliarden Euro)

Bereinigtes EBIT Q2 2023: 76,3 Millionen Euro (Q2 2022: 34,9 Millionen Euro) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 3,1 Prozent (Q2 2022: 1,6 Prozent); für das erste Halbjahr belief sich das bereinigte EBIT auf 113,4 Millionen Euro (H1 2022: 82,6 Millionen Euro) bei einer bereinigten Marge von 2,4 Prozent (H1 2022: 1,9 Prozent)

Auftragseingang Q2 2023: Rund fünf Milliarden Euro, davon 4,5 Milliarden Euro bei Elektrifizierungsprodukten

Der Umsatz mit Elektrifizierungsprodukten lag im zweiten Quartal bei 354 Millionen Euro (Q2 2022: 237 Millionen Euro) Regensburg, 10. August 2023. Vitesco Technologies, ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität, hat heute das Ergebnis für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Neben einem starken Auftragseingang, besonders im Elektrifizierungsgeschäft, war das zweite Quartal bei Vitesco Technologies durch den Abschluss langfristiger Partnerschaften mit Halbleiterherstellern geprägt. Im abgelaufenen Quartal wurden Aufträge in einer Gesamthöhe von rund fünf Milliarden Euro verbucht, davon entfielen 90 Prozent (4,5 Milliarden Euro) auf Elektrifizierungsprodukte. Um alle Aufträge langfristig sicher bedienen zu können, hat sich Vitesco Technologies mit weiteren wichtigen Partnern – den Halbleiterherstellern Rohm und onsemi – zusammengeschlossen und Versorgungskapazitäten von energieeffizienten Leistungshalbleitern aus Siliziumkarbid (SiC) im Wert von rund drei Milliarden Euro gesichert. „Der Zugriff auf SiC-Technologien ist für unser enormes Wachstum in der Elektrifizierung von großer Bedeutung. Wir arbeiten an einer 100-prozentigen Absicherung unseres Halbleiterbedarfs bis 2030“, so Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf. Starkes Umsatzwachstum trotz weiter anhaltender Marktherausforderungen Im zweiten Quartal 2023 erzielte Vitesco Technologies einen Konzernumsatz in Höhe von 2,44 Milliarden Euro (Q2 2022: 2,17 Milliarden Euro). Der darin enthaltene Umsatz für Elektrifizierungsprodukte lag bei 354 Millionen Euro (Q2 2022: 237 Millionen Euro). Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen wuchsen die Umsatzerlöse auf Konzernebene um 14,3 Prozent. Der Elektrifizierungs- und der Kerntechnologiebereich wuchsen besonders stark (+23,9 Prozent) und übertrafen den weltweiten PKW-Markt um 8,4 Prozentpunkte. Ebenso konnte ein Wachstum beim bereinigten operativen Ergebnis mit 76,3 Millionen Euro (Q2 2022: 34,9 Millionen Euro) erzielt werden. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 3,1 Prozent (Q2 2022: 1,6 Prozent).

Im gesamten ersten Halbjahr 2023 stieg der Konzernumsatz um 7,5 Prozent auf 4,76 Milliarden Euro (H1 2022: 4,42 Milliarden Euro). Das organische Wachstum lag bei 7,8 Prozent. Das bereinigte EBIT von Vitesco Technologies verbesserte sich auf 113,4 Millionen Euro (H1 2022: 82,6 Millionen Euro), die bereinigte EBIT-Marge beläuft sich damit auf 2,4 Prozent (H1 2022: 1,9 Prozent). Hauptsächlich aufgrund von Wertminderungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Einheiten aus dem Nichtkerngeschäft lag das Konzernergebnis von Vitesco Technologies bei -64,5 Millionen Euro (H1 2022: 25,4 Millionen Euro) und das Ergebnis pro Aktie bei ‑1,61 Euro (H1 2022: 0,63 Euro) im ersten Halbjahr 2023. Der Free Cashflow verringerte sich aufgrund weiterer Kostensteigerungen und den noch anhaltenden Verhandlungen zur Mehrkostenweitergabe im zweiten Quartal auf -20,6 Millionen Euro (Q2 2022: 1,6 Millionen Euro). Für das gesamte erste Halbjahr 2023 wurde ein Free Cashflow von -61,7 Millionen Euro (H1 2022: 49,8 Millionen Euro) erzielt. Die Investitionen[1] in Sachanlagen und Software lagen bei 92,8 Millionen Euro (Q2 2022: 112,5 Millionen Euro). Dies entspricht einer Investitionsquote von 3,8 Prozent (Q2 2022: 5,2 Prozent). Zum 30. Juni 2023 verfügte Vitesco Technologies über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 38,9 Prozent (30. Juni 2022: 40,4 Prozent). Finanzvorstand Werner Volz: „Nach einem schwierigen Start ins laufende Geschäftsjahr konnten wir im zweiten Quartal die bereinigte EBIT-Marge wieder deutlich steigern. Die verbesserte Profitabilität gibt uns den nötigen Schwung, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.“ Ergebnisse der Divisionen von Vitesco Technologies Die Division Powertrain Solutions erzielte einen Umsatz im zweiten Quartal 2023 in Höhe von 1,63 Milliarden Euro (Q2 2022: 1,55 Milliarden Euro), was einem organischen Wachstum von 6,1 Prozent entspricht. Im gleichen Zeitraum verbesserte sich das bereinigte operative Ergebnis auf 109,2 Millionen Euro (Q2 2022: 104,7 Millionen Euro). Die bereinigte EBIT-Marge lag entsprechend bei 6,7 Prozent (Q2 2022: 6,7 Prozent). „Der Kerngeschäftsbereich der Division erreichte zum wiederholten Male eine bereinigte EBIT-Marge im zweistelligen Prozentbereich. Dieses starke Ergebnis hilft uns dabei, die Transformation bei Vitesco Technologies mit voller Kraft voranzutreiben“, so Finanzvorstand Volz. Gestärkt durch eine positive Geschäftsentwicklung in China und Deutschland steigerte die Division Electrification Solutions im zweiten Quartal 2023 den Umsatz auf 825,2 Millionen Euro (Q2 2022: 626,1 Millionen Euro). Dies entspricht einer starken organischen Umsatzsteigerung von 34,5 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis belief sich auf -31,2 Millionen Euro (Q2 2022: ‑60,5 Millionen Euro), was zu einer bereinigten EBIT-Marge von ‑3,8 Prozent (Q2 2022: -9,7 Prozent) führt. Die allgemein positivere Marktentwicklung und die sich stabilisierenden Lieferketten trugen ebenfalls zu einer Geschäftsverbesserung der Division bei. Erwartungen für das Gesamtjahr 2023 Die Aussicht zur Geschäftsentwicklung von Vitesco Technologies für das Gesamtjahr 2023 bleibt unverändert bestehen: das Unternehmen rechnet für 2023 weiterhin mit einem Umsatz von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro. Zugleich geht Vitesco Technologies davon aus, dass die bereinigte EBIT-Marge für 2023 bei 2,9 bis 3,4 Prozent und der Free Cashflow bei etwa 50 Millionen Euro liegen werden. Kennzahlen 2. Quartal 2023 und 1. Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr 2022 01. Januar bis 30. Juni Zweites Quartal Mio € 2023 2022 2023 2022 Umsatz 4.755,8 4.423,6 2.441,6 2.165,0 EBITDA 305,9 342,7 183,5 170,2 in % vom Umsatz 6,4 7,7 7,5 7,9 EBIT -8,9 66,3 16,4 28,7 in % vom Umsatz -0,2 1,5 0,7 1,3 Umsatz bereinigt1 4.755,8 4.411,5 2.441,6 2.162,4 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)2 113,4 82,6 76,3 34,9 in % des bereinigten Umsatzes 2,4 1,9 3,1 1,6 Free Cashflow -61,7 49,8 -20,6 1,6 Eigenkapitalquote in % 38,9 40,4 1) Bereinigt um Konsolidierungskreisveränderungen. 2) Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation (PPA), Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte. Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2022 einen Umsatz von 9,07 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 38.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg. Investorenkontakt



Heiko Eber Leiter Investor Relations Telefon +49 941 2031 72348 Heiko.Eber@vitesco.com Pressekontakt Fabian Kutz Pressesprecher Wirtschaft und Finanzen Telefon: +49 (0) 941 2031-61904 fabian.kutz@vitesco.com Simone Geldhäuser Leiterin Medien Telefon: +49 (0) 941 2031-61302 simone.geldhaeuser@vitesco.com Presseportal https://www.vitesco-technologies.com/de-de/press Social Media www.vitesco-technologies.com www.linkedin.com/company/vitesco-technologies www.twitter.com/VitescoT www.facebook.com/VitescoTechnologies www.instagram.com/vitesco_technologies www.youtube.com/VitescoTechnologies www.vitesco-technologies.com/en/WeChat [1] Ohne Nutzungsrechte an Vermögenswerten gemäß IFRS 16.

10.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com