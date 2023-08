OTS: CompuGroup Medical (CGM) / CompuGroup Medical mit hohem profitablem ...

CompuGroup Medical mit hohem profitablem Wachstum im zweiten Quartal Koblenz (ots) - - 15 % Wachstum im Q2 2023 bei einem Umsatz von 304 Mio. EUR - 13 % organisches Wachstum, starkes Geschäft bei Telematikinfrastruktur und Krankenhäusern - Anteil wiederkehrender Umsätze von 66 % spiegelt Stärke des Geschäftsmodells wider - Bereinigtes EBITDA steigt um 36 % auf 73 Mio. EUR. - Hoher Free Cashflow von 83 Mio. EUR in der ersten Jahreshälfte - Prognose für das Gesamtjahr bestätigt - Wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der weltweit führenden E-Health-Anbieter, hat im zweiten Quartal 2023 in allen Segmenten ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Gemäß den heute veröffentlichten Quartalsergebnissen stieg der Konzernumsatz um 15 % auf 304 Mio. EUR und das bereinigte EBITDA um 36 % auf 73 Mio. EUR, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 24 % (Vorjahr: 20 %) entspricht. Das organische Umsatzwachstum lag bei 13 %, getrieben durch das TI-Konnektor-Software-Upgrade und durch ein hervorragendes Wachstum im Krankenhausgeschäft aufgrund steigender Umsätze im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG). Bereinigt um die Telematikinfrastruktur lag das organische Wachstum bei 5 % - in Übereinstimmung mit den Mittelfristzielen. Der Free Cashflow stieg in den ersten sechs Monaten 2023 auf 83 Mio. EUR (Vorjahr: 28 Mio. EUR). CGM bestätigt seine Prognose für 2023 mit einem erwarteten organischen Umsatzwachstum von rund 5 %. CGM erwartet ein bereinigtes EBITDA im Bereich von 260 bis 300 Mio. EUR. CompuGroup Medical hat eine Initiative gestartet, um die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und von Large Language Models innerhalb der Gruppe weiter auszubauen. Während bereits heute mehrere Produkte und Lösungen von CGM auf KI-basierte Funktionen zurückgreifen, besteht ein erhebliches Potenzial für KI, den Healthcare-IT-Sektor in Zukunft zu prägen und zu verändern. Die vollständige Mitteilung finden Sie hier (https://www.cgm.com/corp_de/magazin /artikel/cgm-verzeichnet-starkes-erstes-quartal-und-zweistelliges-umsatzwachstum -3.html) . Pressekontakt: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Frank Bremser M +49 15129281932 E-mail: mailto:frank.bremser@cgm.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100921/5577441 OTS: CompuGroup Medical (CGM)