SECUNET SECURITY - Bullen melden sich nach Zahlen zu Wort

secunet Security Networks AG - WKN: 727650 - ISIN: DE0007276503 - Kurs: 195,800 € (XETRA)

Secunet Security berichtete heute über ein „starkes“ zweites Quartal, das zu einem Umsatzplus im ersten Halbjahr führte. Im ersten Halbjahr erzielte der Konzern einen Umsatz von 151,50 Mio. EUR, was einer Steigerung um 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Ebit verbesserte sich von -6,2 Mio. EUR im ersten Quartal auf +10,2 Mio. EUR. Damit steigerte das Unternehmen das Ebit im Vergleich zum Vorjahr um 59 %. Im Vergleich zum ersten Halbjahr des letzten Jahres bleibt aber trotz dieser Steigerung im zweiten Quartal ein Ebitrückgang von 14,9 Mio. auf 4 Mio. Zudem hält das Unternehmen an der Prognose für das laufende Jahr fest, die unverändert ein deutliches Umsatzwachstum auf rund 375 Mio. Euro (2022: 347,2 Mio. Euro) und einen leichten Anstieg des EBIT auf ungefähr 50 Mio. Euro (2022: 47,0 Mio. Euro) vorsieht.

Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt positiv aus. Auf L&S wird die Aktie kurz vor Börsenstart mit 5,72% im Plus gehandelt.

Die Aktie befindet sich aus charttechnischer Sicht seit dem Allzeithoch bei 608,00 EUR aus dem November 2021 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel der Wert auf ein Tief bei 163,80 EUR. Seit diesem Tief aus dem September 2022 läuft ein Bodenbildungsversuch. Die Aktie zog dabei zweimal an den Widerstandsbereich um 251,50 EUR an, scheiterte aber in beiden Fällen daran. Zuletzt fiel der Aktienkurs wieder zurück. In dieser Woche kratzt er am Aufwärtstrend seit September 2022, der bei 196,93 EUR verläuft. Gestern schloss der Wert zwar minimal unter diesem Trend, aber die vorbörslichen Kurse bringen ihn wieder deutlich in den Trend. Bei 212,00 EUR liegt ein kleiner Widerstand.

Kaufwelle möglich?

Gelingt der Aktie von secunet Security ein Ausbruch über 212,00 EUR, dann ergäbe sich ein kleines Kaufsignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 251,50 EUR ansteigen. Sollte es zu einem Ausbruch über diesen Widerstandsbereich kommen, wäre sogar ein größerer Boden vollendet. In diesem Fall ergäbe sich ein mittelfristiges Kaufsignal in Richtung 368,40 EUR.

Sollte der Wert aber trotz der ersten positiven Reaktion auf aktuellen Zahlen unter das bisherige Wochentief bei 194,20 EUR abfallen, wäre der Boddenbildungsversuch gescheitert. Die Aktie könnte dann auf 163,80 EUR und sogar 128,50 EUR abfallen.

Fazit: Die Aktie von secunet Seccurity befindet sich in einer entscheidenden Situation. Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen deutet darauf hin, dass die Bullen diese Entscheidung auf ihre Seite ziehen können.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)