Dax-Widerstand: 18.900 19.000 Dax-Unterstützung: 18.635 18.570

Dax-Rückblick:

Der Dax startet nach den gestern Abend nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen von Nvidia mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel, wird aber nach der positiven Eröffnung wieder in die Schranken gewiesen und gibt die Eröffnungsgewinne wieder komplett ab.

Dax-Ausblick:

Ein Blick auf den Vier-Stundenchart zeigt eine Dreieckskonsolidierung nach dem jüngsten Rallyschub von Mitte Mai. Nach einem Anstieg zuvor trägt diese Dreieckskonsolidierung oberhalb der 18.600-Punkte-Marke aus charttechnischer Sicht tendenziell einen bullischen Charakter.

So lange sich der Index oberhalb von 18.600 Punkten bewegt ist tendenziell ein Ausbruch auf der Oberseite und eine Rallyfortsetzung Richtung 19.000-Punkte-Marke das präferierte Szenario aus charttechnischer Sicht.

Quelle: Tradingview

