IBM - Im x-ten Anlauf erfolgreich?

Die IBM-Aktie befindet sich derzeit in einer vielversprechenden Ausgangslage. Die Schlüsselfrage ist, ob „big blue“ im x-ten Anlauf endlich der Ausbruch gen Norden gelingt. Zunächst bilden die horizontalen Barrieren bei rund 140 USD einen entscheidenden Deckel – seit 1999 hat dieses Level immer wieder als Widerstand bzw. als Unterstützung fungiert. Gleichzeitig verläuft hier der seit gut 10 Jahren bestehende Abwärtstrend (akt. bei 138,95 USD). Abgerundet wird die hier bestehende Kumulationszone durch den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 145,61 USD). In der Summe sind das wirklich bedeutende Barrieren. Was die Hoffnung auf einen erfolgreichen Ausbruch nährt, ist die Tatsache, dass die Kursentwicklung der letzten Jahre letztlich als langgezogene Korrekturflagge interpretiert werden kann. An dieser Stelle wird es besonders spannend, denn dieses Konsolidierungsmuster liefert perspektivisch genügend Rückenwind, um die Hochs bei rund 153 USD zu überspringen und damit eine langfristige Bodenbildung zu komplettieren (siehe Chart). Letztere würde weiteres Anschlusspotenzial von rund 60 USD freisetzen. Per Saldo befindet sich die IBM-Aktie in einer Konstellation, in der möglicherweise ein charttechnisches Rad in das andere greift.

IBM (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart IBM

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

