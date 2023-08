Bechtle - Bodenbildung, wenn

Seit November 2021 musste die Bechtle-Aktie deutliche Kursverluste einstecken. Doch das Ausmaß der Korrektur ist durchaus spannend: Auf Basis verschiedener Hoch- und Tiefpunkte der Jahre 2019/20 sowie der 50%-Korrektur des gesamten Aufwärtsimpulses seit 2008 durchläuft der Titel aktuell eine Stabilisierungsphase. Das ist möglicherweise sogar zu zurückhaltend formuliert, denn ein Spurt über die Abwärtstrendlinie seit August vergangenen Jahres (akt. bei 42,95 EUR) würde eine inverse S-K-S-Formation komplettieren (siehe Chart). Letzteres käme einem echten charttechnischen Befreiungsschlag gleich, welcher nicht nur die eingangs beschriebene Abwärtsbewegung vergessen machen, sondern auch ein Anschlusspotenzial von rund 10 EUR eröffnen würde. Auch hier ist der Signalgeber in Form des o. g. Abwärtstrends besonders interessant, denn dieser harmoniert gut mit einem weiteren Fibonacci-Level (43,59 EUR). Rückenwind für einen möglichen Ausbruch liefern derzeit diverse Indikatoren. Hervorheben möchten wir den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) und das frische MACD-Kaufsignal. In der Summe fehlt also nur noch ein kleines Mosaiksteinchen für eine abgeschlossene Bodenbildung.

Bechtle (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bechtle

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

