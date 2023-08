MICROSOFT - Reif für eine Erholung und mehr?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 321,305 $ (Nasdaq)

Die Microsoft-Aktie startete am Montag relativ neutral in die neue Woche. Dabei wären Käufer an dieser Stelle so wichtig, denn bereits in den vergangenen Tagen wurde der Unterstützungsbereich bei 330-320 USD getestet. Mit diesem Support im Rücken sollte es den Bullen noch einmal gelingen, auf die Verluste der letzten Wochen zu reagieren. Nach dem Jahreshoch bei 366,78 USD übernahmen die Verkäufer das Ruder und der Kurs gab bereits wieder über 10 % nach. Diejenigen, die im Rahmen des aktuellen Bullenmarktes erst im Sommer eingestiegen sind, haben nun das Nachsehen. Was ihnen bleibt, ist die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Korrektur.

So ganz trügerisch ist diese Hoffnung tatsächlich nicht. Die Korrektur hat preislich gesehen ein Niveau erreicht, von dem aus zumindest eine Gegenbewegung starten könnte. Um jedoch in den Bullenmarkt zurückzukehren, müssten die Kurse nachhaltig über 330 bis ca. 336 USD ausbrechen. Alles darunter ist mit Vorsicht zu genießen. Zwischen einer mehrtägigen Erholung und einem neuen Aufwärtstrend bestehen immer noch einige Unterschiede.

Wie dramatisch könnte es werden?

Was, wenn die Bullen nicht durchkommen bzw. nicht über eine kleine Gegenbewegung hinauskommen? Dieser Frage muss man sich durchaus stellen. Vorbereitet zu sein, ist besser als in Schieflage zu geraten. In einem solchen Fall könnte es kurzfristig weiter abwärts auf 310-304 USD gehen. Kann der dortige Supportbereich nicht halten, dürfte man das Gap vom April im Bereich von 290 USD ansteuern. Ausgehend vom Jahreshoch würden wir dann jedoch von Verlusten im Bereich von 20 % sprechen und das wäre die mit Abstand größte Verkaufswelle der letzten 24 Monate.

Fazit: Die Microsoft-Aktie ist definitiv angeschlagen. Diese jetzt noch zu verkaufen, scheint nicht zwingend sinnvoll zu sein. Zumindest eine kurzfristige Gegenbewegung könnte in dieser Woche anlaufen, was natürlich temporär neue Tiefs nicht zwangsweise ausschließt. Inwieweit die Käufer jedoch direkt, auch mittelfristig zurückkehren können, bleibt zunächst noch offen. Wer als Trader bzw. Investor noch nicht engagiert ist, muss dementsprechend nichts überstürzen.

