PUMA - Aktie bereit zum nächsten großen Sprung

PUMA SE - WKN: 696960 - ISIN: DE0006969603 - Kurs: 64,620 € (XETRA)

Nach dem Bruch der beiden Abwärtstrendlinien Ende Juni und Anfang Juli war die Aktie von Puma in einer nochmals steiler werdenden Kaufwelle bis an die Hürde bei 63,78 EUR gestiegen. Und auch diese Marke konnte in der vergangenen Woche durchbrochen werden.

Das frische Kaufsignal dürfte von den Bullen für einen Anstieg an das Hoch bei 67,34 EUR genutzt werden. Auf diesem Niveau könnte man über Gewinnmitnahmen oder eine engere Gewinnabsicherung nachdenken, denn dort dürfte die Rally für einige Zeit in eine Korrektur in Richtung 57,94 EUR übergehen. Gelingt den Bullen dagegen auch der Bruch dieser Marke, stünde schon eine Kaufwelle bis 70,88 EUR an.

Bei einem Rücksetzer unter 63,00 - 63,78 EUR könnte es dagegen direkt zu einer mehrtägigen Korrekturphase kommen, die zunächst bis an die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 61,00 EUR führen dürfte.

Puma-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)