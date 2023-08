Dow: EMA 50 wackelt

Über einen Abwärtstrend aus dem Zeitraum zwischen April 2022 und Juni dieses Jahres konnte sich die Dow-Aktie zwar hinwegsetzen, wird aber vom Horizontalwiderstand zwischen 56,43 und 57,74 US-Dollar noch begrenzt. Erst wenn diese Widerstandszone fällt, dürfte die Aktie weitere Kapitalzuflüsse erfahren und könnte sogar in den Bereich der aktuellen Jahreshochs vordringen. Noch aber üben sich Investoren vornehmlich in Zurückhaltung, was auch der Korrektur der US-Märkte geschuldet sein dürfte.

In neutralen Handelsspanne

Um das favorisierte Aufwärtspotenzial an die Jahreshochs von 60,88 US-Dollar bei Dow freizusetzen, wird ein Wochenschlusskurs mindestens oberhalb von 57,74 US-Dollar erwartet. Nur in diesem Szenario dürfte eine zweite große Kaufwelle ausgehend von dem Doppeltief aus Oktober letzten Jahres erfolgreich verlaufen. Auf der Unterseite würde jedoch ein Abschlag auf rund 52,00 US-Dollar und darunter sogar in den Bereich von 50,28 US-Dollar drohen, sobald der EMA 200 auf Tagesbasis bei 53,82 US-Dollar bärisch gekreuzt wird.