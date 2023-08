CLEAN HARBORS - Umweltdienstleister auf Rekordfahrt!

Clean Harbors Inc. - WKN: 876514 - ISIN: US1844961078 - Kurs: 174,220 $ (NYSE)

Clean Harbors ist ein auf Umwelt- und Industriedienstleistungen spezialisiertes Unternehmen. Dazu zählt z.B. Entsorgung von Giftmüll und gefährlichen Abfällen sowie deren Aufbereitung, Abwasserbehandlung und Rückgewinnung von Ressourcen. Die Aktie wurde hier auf stock3 Anfang Januar vorgestellt und "goldenen Aussichten in 2023" in den Raum gestellt. Tatsächlich startete die Aktie direkt einen Aufwärtstrend, das genannte Rallyziel bei 160 USD wurde im Juni erreicht und anschließend noch überboten. Bei 178,33 USD wurde am Montag das letzte Rekordhoch erreicht, gestern kam es zu Gewinnmitnahmen.

Korrektur in Kürze?

Die laufende Rally könnte sich zumindest auf kurzfristige Sicht in der Endphase befinden. Eine mehrtägige und mehrwöchige Abwärtskorrektur wird ab jetzt immer wahrscheinlicher, die Frage ist nur wann, direkt oder nach weiteren Allzeithochs entlang der Trendkanaloberkante.

Neueinstiege wären frühestens beim Erreichen der Trendkanalunterkante attraktiv. Unterhalb von 158 USD könnte es zu kleinen Verkaufssignalen kommen, dann rückt eine tiefe Korrektur bis 145 - 147 USD in den Fokus. Dort kommen antizyklische Aktionen wieder ins Gespräch.

Fazit: Gewinnmitnahmen erscheinen insbesondere für kurz- und mittelfristige Trades ab jetzt und bei weiteren Tests der Trendkanaloberkante interessant. Langfristig dürfte die Rally bei Clean Harbors aber weitergehen, die Charttechnik liefert eine exzellente Vorlage im Big Picture.

Clean Harbors Inc.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)