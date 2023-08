IRW-News: Green Shift Commodities Ltd. : Green Shift erweitert sein Lithiumportfolio mit dem Erwerb des Projekts Armstrong in der kanadischen Provinz Ontario und stellt Unternehmensupdate bereit

IRW-PRESS: Green Shift Commodities Ltd. : Green Shift erweitert sein Lithiumportfolio mit dem Erwerb des Projekts Armstrong in der kanadischen Provinz Ontario und stellt Unternehmensupdate bereit

Toronto (Ontario) - 16. August 2023 - Green Shift Commodities Ltd. (TSX-V: GCOM und OTCQB: GRCMF) (Green Shift, GCOM oder das Unternehmen - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-shift-commodities-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass es am 15. August 2023 ein endgültiges Kauf- und Verkaufsabkommen (das Abkommen) hinsichtlich des Erwerbs (die Transaktion) einer bestehenden Option (die Option) auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Lithiumprojekt Armstrong (das Projekt Armstrong oder das Projekt) unterzeichnet hat. Das Projekt besteht aus 90 zusammenhängenden Schürfrechten mit einer Größe von insgesamt etwa 1.800 ha und befindet sich im Lithiumgürtel Seymour-Crescent-Falcon, etwa 55 km nordöstlich der Stadt Armstrong und etwa 245 km von Thunder Bay in der kanadischen Provinz Ontario entfernt.

Höhepunkte

- Erweiterung des Lithiumportfolios von GCOM in der bergbaufreundlichen Rechtsprechung der kanadischen Provinz Ontario

- Hinzukommen eines dritten Projekts in einem bekannten Lithiumgürtel, der für seine jüngsten Explorationserfolge bekannt ist, einschließlich der Erschließung des nahe gelegenen Projekts Seymour, das sich im Besitz von Green Technology Metals Ltd. (GT1) befindet

- Mögliches Potenzial für kritische Metalle - Molybdän, Kupfer, Silber - mit unerprobtem Explorationspotenzial

- Opportunistische Übernahme mit vielversprechenden Übernahmebedingungen

Trumbull Fisher, CEO und Direktor of GCOM, sagte: Während unser Hauptaugenmerk weiterhin auf Südamerika gerichtet ist, freuen wir uns, die Unterzeichnung des heutigen Abkommens bekannt zu geben, das ein weiteres vielversprechendes Lithiumprojekt in unser Portfolio bringt, von dem wir ausgehen, dass es rasch weiterentwickelt wird. Wir sind davon überzeugt, dass das Projekt Armstrong zu unserer Präsenz in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung beiträgt und eine kritische Masse für unsere Betriebe darstellt. Wie bei unseren anderen Projekten sehen wir auch hier Explorationspotenzial und freuen uns darauf, mit den Explorationsarbeiten zu beginnen. Ontario ist ein aufregender Ort - nicht nur in puncto Bergbau, sondern insbesondere auch in puncto Lithium, zumal die Provinz allein im Jahr 2023 etwa 25 Milliarden $ an staatlichen Subventionen für EV-Batterieanlagen erhält und dies ein äußerst kostengünstiger Einstieg in den vielversprechenden Lithiumexplorationsgürtel der Provinz ist.

Bedingungen von Kauf- und Verkaufsabkommen

Gemäß der Transaktion hat GCOM eine bestehende Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Projekt Armstrong für eine Vergütung erworben, die aus (i) 1.500.000 Stammaktien von GCOM (die Stammaktien), die am Abschlussdatum der Transaktion ausgegeben werden, und (ii) 60.000 CAD in bar besteht, zahlbar innerhalb von fünf Werktagen nach jenem Datum, an dem GCOM zum ersten Mal ein oder mehrere Eigenkapitalangebote mit Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt mindestens 5.000.000 CAD abgeschlossen hat.

Um die Option auszuüben, hat GCOM zugestimmt, die restlichen Verpflichtungen des ursprünglichen Optionsabkommens zu übernehmen, einschließlich (i) 100.000 Stammaktien, die unmittelbar nach dem Abschluss der Transaktion ausgegeben werden; (ii) 15.000 $ in bar, zahlbar am oder vor dem 21. November 2023; und (iii) 20.000 $ in bar, zahlbar am oder vor dem 21. November 2024. Darüber hinaus hat das Unternehmen zugestimmt, dem Optionsgeber bei der ersten Finanzierung, die das Unternehmen nach der Ausübung der Option abschließt, das Recht einzuräumen, sich an dieser Finanzierung zu beteiligen und maximal 100.000 Stammaktien zu denselben Bedingungen wie bei der Finanzierung zu zeichnen.

Der Abschluss der Transaktion hängt von der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSX-V) und der Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen ab, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind.

Die Stammaktien, die im Rahmen der Transaktion ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Ausgabedatum. In Zusammenhang mit der Transaktion sind keine Vermittlungsprovisionen zu entrichten und jeder der Verkäufer der Option sowie der Optionsgeber sind vom Unternehmen unabhängig.

Über das Projekt Armstrong

Das Projekt Armstrong befindet sich im Lithiumabschnitt Seymour-Crescent-Falcon, der bekanntermaßen 13 spodumenhaltige Pegmatite entlang eines 26 km langen Abschnitts zwischen den Pegmatitvorkommen South Aubrey und Falcon East beherbergt. In der Nähe der Stadt Armstrong gibt es eine bedeutsame Infrastruktur, einschließlich eines Flughafens und einer Eisenbahnlinie. Das Projekt Armstrong ist über Straßen zugänglich und ganzjährig bewirtschaftbar.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71676/2023.08.16ArmstrongManagementFinal_dePRcom.001.png

Abb. 1: Projekt Armstrong in kanadischer Provinz Ontario

Das Projektkonzessionsgebiet befindet sich in einem allgemeinen Gebiet, dessen Schwerpunkt auf der Exploration von Lithium liegt, doch das Projekt Armstrong scheint nur wenigen oder keinen auf Lithium ausgerichteten Explorationen unterzogen worden zu sein. Die benachbarten Konzessionsgebiete befinden sich im Besitz von GT1 und Antler Gold Inc. (Abb. 2). Beide benachbarte Konzessionsgebiete wurden Lithiumbohrungen unterzogen und das Projekt Seymour von GT1 ergab eine Mineralressourcenschätzung von 9,9 Millionen t mit 1,04 % Li2O, einschließlich 5,2 Millionen t mit 1,29 % Li2O, die entlang des Streichens und neigungsabwärts weiterhin offen ist. (Website von GT1 - Projekt Seymour)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71676/2023.08.16ArmstrongManagementFinal_dePRcom.002.png

Abb. 2: Projekt Armstrong und angrenzende Konzessionsgebiete

Frühere Arbeiten beim Projekt Armstrong beinhalten Arbeiten an Seesedimenten, die das Vorkommen unterschiedlicher Basis- und Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Nickel, Kobalt, Chrom, Blei und Zink bestätigt haben. Das Projekt wurde zuletzt kaum Arbeiten unterzogen und erfordert ein systematisches Probennahme- und Kartierungsprogramm. Während das gesamte Konzessionsgebiet vielversprechend zu sein scheint, ist davon auszugehen, dass das Hauptaugenmerk des Unternehmens auf das Durchschneiden und die Erprobung der Erdwalle und Verwerfungen gerichtet sein wird. Der scharfe Kontrast in der ersten vertikalen magnetischen Ableitung (Abb. 3) ist ein plausibler Standort für eine Alteration. Ein weiteres vielversprechendes Gebiet zeigt eine Anhäufung von Pegmatiten unmittelbar nordwestlich der Grenze des Projektkonzessionsgebiets, das ein Schwerpunkt für weitere Explorationsarbeiten sein könnte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71676/2023.08.16ArmstrongManagementFinal_dePRcom.003.png

Abb. 3: Magnetik des Projekts Armstrong

Technische Informationen und qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Peter Mullens (FAusIMM), Executive Chairman des Unternehmens, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects" ist, geprüft und genehmigt.

Änderungen des Board of Directors

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Dr. Richard Spencer vom Board of Directors zurückgetreten ist, um sich auf andere geschäftliche und persönliche Aufgaben zu konzentrieren. GCOM möchte Herrn Spencer für seine Verdienste um das Unternehmen während seiner 16-jährigen Tätigkeit als CEO, Chairman und Director danken und ihm für die Zukunft viel Erfolg wünschen.

Über Green Shift Commodities Ltd.

Green Shift Commodities Ltd. konzentriert sich auf die Erkundung und Entwicklung von Rohstoffen, die für die Dekarbonisierung und die Erreichung der Netto-Null-Ziele benötigt werden. Das Unternehmen treibt das kürzlich erworbene Rio Negro-Projekt in Argentinien voran, ein Projekt von Distriktgröße in einem Gebiet, das für seine Lithium-Pegmatit-Hartgesteinsvorkommen bekannt ist, die erstmals in den 1960er Jahren entdeckt und seither kaum exploriert wurden.

Das Unternehmen erschließt die Lagerstätte Berlin in Kolumbien. Neben Uran für saubere Kernenergie enthält die Lagerstätte Berlin auch Batterierohstoffe wie Nickel, Phosphat und Vanadium. Phosphat ist ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Ferro-Phosphat-Batterien (LFP"), die von einer wachsenden Zahl von Elektrofahrzeugherstellern verwendet werden. Nickel ist ein Bestandteil verschiedener Lithium-Ionen-Batterien, während Vanadium das Element ist, das in Vanadium-Redox-Flow-Batterien verwendet wird. Neodym, eines der in der Berliner Lagerstätte enthaltenen Seltenen Erden, ist ein wichtiger Bestandteil leistungsstarker Magnete, die zur Steigerung der Effizienz von Elektromotoren und in Generatoren von Windkraftanlagen eingesetzt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Green Shift Commodities Ltd.

Trumbull Fisher

Direktor und CEO

Email: tfisher@greenshiftcommodities.com

Tel: (416) 917-5847

Webseite: www.greenshiftcommodities.com

Twitter: @greenshiftcom

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/greenshiftcommodities/

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten für die Zukunft, und beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf: den Abschluss der Akquisition; die Genehmigung der TSXV; den Abschluss zukünftiger Explorationsarbeiten und die potenziellen Ergebnisse solcher Testarbeiten; die zukünftige Ausrichtung der Strategie des Unternehmens; und andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden, vorausgesehen werden oder eintreten könnten. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, einschließlich jener, dass: (i) die Fähigkeit, positive Ergebnisse aus den Testarbeiten zu erzielen; (ii) dass die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration, der Ressourcenziele, der metallurgischen Tests, der wirtschaftlichen Studien und der Erschließungsaktivitäten weiterhin positiv sein und wie geplant verlaufen werden; (iii) dass die erforderlichen behördlichen und staatlichen Genehmigungen rechtzeitig und zu für Green Shift akzeptablen Bedingungen erteilt werden; (iv) dass die wirtschaftlichen, politischen und branchenbezogenen Marktbedingungen günstig sein werden; und (v) dass die Finanzmärkte und der Markt für Uran, Batterierohstoffe und Seltene Erden weiterhin anziehen werden. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (1) Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Marktbedingungen, (2) Änderungen der Nachfrage und der Preise für Mineralien, (3) die Fähigkeit des Unternehmens, wirtschaftlich tragfähige Reaktivierungstransaktionen zu finden und/oder geeignete Joint-Venture-Partnerschaften zu gründen, (4) Rechtsstreitigkeiten, behördliche und gesetzliche Entwicklungen, die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen sowie Änderungen der Umweltauflagen, der Unterstützung durch die Gesellschaft und des politischen und wirtschaftlichen Klimas, (5) die inhärenten Ungewissheiten und der spekulative Charakter in Verbindung mit Explorationsergebnissen, Ressourcenschätzungen, potenziellem Ressourcenwachstum, zukünftigen metallurgischen Testergebnissen, Änderungen der Projektparameter im Zuge der Weiterentwicklung der Pläne, (6) Wettbewerbsentwicklungen, (7) die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen, (8) die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens, (8) die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die Kapitalmärkte, die Rohstoffpreise, arbeitsrechtliche Bestimmungen, Unterbrechungen der Versorgungskette sowie nationale und internationale Reisebeschränkungen, (9) Explorationsrisiken und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Green Shift liegen, einschließlich jener Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem Management Discussion and Analysis vom 1. Mai 2023 für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr und andere öffentliche Dokumente, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen können und dass man sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Green Shift übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

