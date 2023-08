T2 BIOSYSTEMS - Aktienkurs explodiert um 1000 %! Ich würde...

T2 Biosystems - WKN: A3DXLT - ISIN: US89853L2034 - Kurs: 0,591 $ (Nasdaq)

Mit dem Biotechnologieunternehmen T2 Biosystems hat die Börse wieder einmal einen neuen Spielball gefunden. An ihrer Heimatsbörse, der Nasdaq, konnte der Kurs gestern um weitere 51 % zulegen. Damit summieren sich die Gewinne der vergangenen beiden Wochen mittlerweile auf sagenhafte 900 %. Es scheint so, als hätten die Deutschen diesen Wert erst heute entdeckt. Die Aktie legt auf Tradegate weitere 11 % zu und gehört mit über 1.000 Transaktionen zu den bisher am aktivsten gehandelten Werten. Umgerechnet auf den US-Aktienkurs dürfte der Wert im Bereich von 0,66 USD gehandelt werden.

Auf den Punkt!

Die charttechnische Analyse der T2 Biosystems-Aktie will ich gar nicht in die Länge ziehen. Ein Blick auf den langfristigen Chart dürfte klarmachen, warum. Seit ihre Erstnotiz im Jahr 2014 wird hier vor allen Dingen Hoffnung und Fantasie gehandelt und diese konnte sich bis dato nicht in Ansätzen bewahrheiten. Die Aktie hat einmal wahnsinnige 1.150 USD gekostet und ging gestern mit 0,591 USD aus dem Handel.

Eine fundamentale Bewertung der Aktie inklusive der aktuellen Rallyphase soll hier außen vor bleiben. Vielmehr steht das Chartbild im Vordergrund und dieses kommt einem definitiv bekannt vor. Seit Ende Mai explodiert die Volatilität und das Handelsvolumen. Die zentrale Frage ist an dieser Stelle, ob nur wieder eine neue „Kuh durchs Dorf getrieben wird“ oder ob tatsächlich das „Ende des großen Leidens“ erreicht ist. Aus rein statistischer Sicht würde ich Ersteres vermuten. Zu oft hat die Aktie in den vergangenen Jahren enttäuscht und zu oft sieht man solche Rallys, die dann doch wieder in sich zusammenfallen. Dabei kann es schnell zu Verlusten von 50, 70 und 90 % kommen.

Fazit: Unbestritten dominieren derzeit die Käufer das Geschehen in der T2 Biosystems-Aktie. Ich wäre jedoch vorsichtig, diese auf den aktuellen Kursen zu kaufen. Allein aus charttechnischer Sicht müsste man problemlos Schwankungen in Richtung 0,40 USD oder sogar 0,25/0,20 USD einplanen, ohne dass es zu irgendwelchen Schwierigkeiten im aktuellen Aufwärtsmove kommt. Nur um es noch einmal klar zu formulieren: wir sprechen hier über Schwankungsbreiten von ca. 40-70 % des investierten Kapitals! Wer trotzdem den Hype mitmachen will, sollte das Kursgeschehen sehr engmaschig verfolgen und im Zweifelsfall schnell die Reißleine ziehen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)