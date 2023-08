Talanx: Wachsender Optimismus

Nach einem ersten Rekordhalbjahr ist der Vorstand zuversichtlich, auch das Gesamtjahr über den Erwartungen abzuschließen und sein Ergebnisziel von 1,4 Mrd. Euro zu übertreffen - auch wenn die Hurrikan-Saison noch bevorstehe, sagt Vorstandschef Torsten Leue. Beim Versicherungsumsatz sieht Talanx auch noch Luft nach oben, sodass die angepeilten 42 Mrd. Euro übertroffen werden könnten. Allein in den ersten sechs Monaten hat Talanx mit 827 Mio. Euro schon deutlich mehr als die Hälfte des angepeilten Gewinns eingetütet. Der Versicherungsumsatz erhöhte sich von 19,2 auf 20,9 Mrd. Euro. Die größten Fortschritte machte Talanx bei der Rückversicherungs-Tochter Hannover Rück, die 56 Prozent zum Konzernergebnis beitrug.

Entscheidung am 138,2 % Fibo erwartet

Doch die extrem steile Kursentwicklung seit dem Boden aus August letzten Jahres um 33,44 Euro könnte noch ihren Tribut an der markanten Widerstandszone um das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement und der Kursmarke von 58,70 Euro in Form einer gesunden Konsolidierung zur Unterseite fordern. Mögliche Auffangpunkte sind zunächst einmal der 50-Wochen-Durchschnitt bei 55,44 Euro, darunter der Bereich um 52,55 Euro. Spätestens an den Verlaufshochs aus Februar 2020 von 48,38 Euro dürfte aber wieder größere Kaufbereitschaft vorliegen. Marschiert die Aktie dagegen auf der Oberseite durch und bekräftigt ihren Kursanstieg über das 138,2 % Fibo durch einen Wochenschlusskurs, könnten Kursziele am 161,8 % Fibo sowie der Kursmarke von 56,05 Euro ausgerufen werden. Bislang ist das Papier auf jeden Fall auf der Long-Seite zu bewerten.