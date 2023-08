Aktien New York: Anleger weiter vorsichtig wegen Zinsaussichten

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Vortagsverlusten bleiben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag vorsichtig. Der Dow Jones Industrial stand im frühen Handel zwar 0,23 Prozent höher bei 34 845,46 Punkten, so richtig wollte aber wieder keine Kauflust aufkommen. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,15 Prozent auf 4410,88 Zähler zu. Hilfreich waren Kursgewinne bei Cisco wegen starker Quartalszahlen des IT-Ausrüsters.

Der technologielastige Nasdaq 100 jedoch konnte seine ersten Gewinne nicht lange behaupten: Mit 14 869,16 Punkten notierte er zuletzt 0,05 Prozent tiefer. Er hatte am Vortag wegen der Erkenntnis, dass die US-Notenbank Fed die Tür für weitere Zinserhöhungen offen lässt, besonders stark nachgegeben

Aktuelle Konjunkturdaten untermauerten die robuste Wirtschaft in den USA und dürften weiteres Wasser auf die Mühlen jener geben, die im September einen weiteren Zinsschritt von der Fed befürchten. So hellte sich das Geschäftsklima in der Wirtschaftsregion Philadelphia im August im Monatsvergleich überraschend und auch deutlich auf. Außerdem ist in den USA die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken, was auf einen weiter robusten Arbeitsmarkt hindeutet./tih/he