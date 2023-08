EQS-News: PANTAFLIX: Hauptversammlung 2023 mit Strategie für Künstliche Intelligenz in Produktionsprozessen – weitere Fokussierung auf Filme und Serien – Unternehmensgründer Dan Maag in Aufsichtsrat gewählt

EQS-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PANTAFLIX: Hauptversammlung 2023 mit Strategie für Künstliche Intelligenz in Produktionsprozessen – weitere Fokussierung auf Filme und Serien – Unternehmensgründer Dan Maag in Aufsichtsrat gewählt



17.08.2023

PANTAFLIX stellt auf Hauptversammlung 2023 Strategie für Künstliche Intelligenz in Produktionsprozessen vor – weitere Fokussierung auf Film- und Serienproduktion – Unternehmensgründer Dan Maag in Aufsichtsrat gewählt



München, 17. August 2023. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ; ISIN: DE000A12UPJ7) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2023 durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten mit großen Mehrheiten sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu und entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat. Der Anteil des beschlussfähigen Grundkapitals lag zum Zeitpunkt der Abstimmung bei insgesamt 76,36 %. Ein zentraler Tagesordnungspunkt war die Wahl des PANTAFLIX-Gründers Dan Maag in den Aufsichtsrat.

Stephanie Schettler-Köhler, Vorstand der PANTAFLIX AG, fasste die Herausforderungen des abgelaufenen Geschäftsjahres 2022 zusammen und präsentierte einen Ausblick auf die Zukunft der Gesellschaft in einer sich wandelnden Filmindustrie: den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Produktionsprozessen, um das kreative Potenzial voll entfalten zu können.



Stephanie Schettler-Köhler, Vorstand der PANTAFLIX AG: „Wir fokussieren uns weiter auf die Produktion hochwertiger Filme und Serien. Mit der nahtlosen Integration von Künstlicher Intelligenz in unsere Produktionsabläufe wollen wir neue Maßstäbe in der Entertainment- und Filmindustrie setzen. Die innovative Technologie soll, ausgehend von der Tochtergesellschaft Storybook Studios, vollständig in etablierte Produktionsprozesse der Film- und Serienproduktion von PANTAFLIX integriert werden – von der Ideengebung über die Content-Erstellung, bis hin zur Post Production. Ich freue mich sehr darauf, dass Dan Maag dieses spannende Kapitel unserer Unternehmensgeschichte in neuer Funktion begleitet. Als Aufsichtsrat kann er seinen Erfahrungsschatz aus 25 Jahren Branchenexpertise in die weitere Entwicklung von PANTAFLIX bestens einbringen.“

Der Aufsichtsrat der PANTAFLIX AG wählte in seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung Dan Maag zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Das Gremium besteht fortan aus den Mitgliedern Dan Maag (Vorsitzender des Aufsichtsrats), Marcus Machura (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats), und Kerstin Trottnow. Zuvor hatte Marc Schönberger sein Mandat mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung niedergelegt. Der Aufsichtsrat dankt Marc Schönberger für sein langjähriges Engagement.

Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2023 sind auf der Website der Gesellschaft unter pantaflixgroup.com abrufbar.



