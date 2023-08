IRW-News: Arbor Metals Corp. : Arbor Metals setzt im Rahmen der fortschrittlichen Lithiumexploration auf dem Lithiumprojekt Jarnet ein hochmodernes LIBS-Laserspektrometer ein

IRW-PRESS: Arbor Metals Corp. : Arbor Metals setzt im Rahmen der fortschrittlichen Lithiumexploration auf dem Lithiumprojekt Jarnet ein hochmodernes LIBS-Laserspektrometer ein

Vancouver, Kanada - 16. August 2023 / IRW-Press / - Arbor Metals Corp. (Arbor oder das Unternehmen) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt die strategische Integration eines LIBS-Laserspektrometers (laserinduzierte Plasmaspektroskopie) in sein bevorstehendes Explorationsprogramm bekannt. Diese hochmoderne Technologie wird entscheidend dazu beitragen, die Bewertung von lithiumhaltigen Mineralen innerhalb der ausgedehnten Pegmatitgänge des Unternehmens auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Jarnet in der Region St. James in Quebec zu beschleunigen.

Das LIBS-Laserspektrometer dient der Ermittlung und Bewertung von lithiumhaltigen Mineralen, insbesondere Mineralien wie Spodumen. Dieses innovative Instrument nutzt einen gepulsten Laser, um eine Probe in einen Plasmazustand zu versetzen, die anschließend optisch über eine Reihe von Wellenlängen untersucht wird, die das sichtbare Licht, das ultraviolette (UV) und das infrarote (IR) Spektrum abdecken. Der LIBS-Analyseansatz, der für seine Genauigkeit und Zuverlässigkeit bekannt ist, hat bei Lithiumexplorationsprojekten an Orten wie dem Corvette Lake Camp und anderen Regionen mit reichen Lithiumvorkommen weltweit durchweg erfolgreiche Ergebnisse geliefert.

Mark Ferguson, President und CEO von Arbor, äußert sich begeistert über die Integration der LIBS-Technologie und erklärt: Wir freuen uns, das LIBS-Laserspektrometer in unser bevorstehendes Explorationsprogramm einzubinden. Diese hochmoderne Technologie wird unsere Fähigkeit revolutionieren, kilometerlange höffige Pegmatittrends auf unserem Projekt Jarnet in einem Bruchteil der Zeit zu bewerten, die herkömmliche Methoden erfordern. Diese beschleunigte Bewertung ist von entscheidender Bedeutung, um unser Verständnis des geologischen Potenzials der Region zu erweitern und unsere Fähigkeit, hochwertige Ziele zu entdecken, weiter zu verbessern.

Der Einsatz des LIBS-Laserspektrometers wird die Explorationsbemühungen von Arbor voraussichtlich erheblich beschleunigen, da es eine schnelle Vor-Ort-Analyse von lithiumhaltigen Mineralen ermöglicht. Das Unternehmen wird sich auf die Erprobung hochwertiger Ziele innerhalb der ausgedehnten Pegmatitgänge konzentrieren und die Proben zur endgültigen Analyse an eine Laboreinrichtung überstellen. Das technische Team von Arbor geht davon aus, dass diese fortschrittliche Technologie eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung von Ausläufern der Erzgänge spielen wird, die auch der vor Kurzem gemeldeten Lithium-Pegmatit-Ressource bei CV5 - eine der größten Lithium-Pegmatit-Ressourcen auf dem amerikanischen Kontinent - zugrundliegen.

Arbor setzt sich weiterhin konsequent für den Einsatz modernster Technologien als Eckpfeiler seiner Explorations- und Erschließungsbemühungen ein, immer mit dem Ziel, eine verantwortungsvolle und nachhaltige Ressourcenerschließung zu fördern.

Dr. Peter Born, P.Geo., ist der benannte qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101. Er ist für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen verantwortlich und hat diese genehmigt.

Über Arbor Metals Corp.

Arbor Metals Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung hochwertiger Mineralprojekte von geografischer Bedeutung auf der ganzen Welt widmet. Arbor ebnet den Weg für die fortgeschrittene Mineralexploration, da es erstklassige Bergbauprojekte kontrolliert. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die qualitativ hochwertigen Projekte in Verbindung mit bewährten Strategien und einem engagierten Team hervorragende Ergebnisse liefern werden.

Das Lithiumprojekt Jarnet in der Region James Bay in Quebec umfasst 47 kartografisch ausgewiesene Schürfrechte mit einer Fläche von etwa 3.759 Hektar. Das Projekt Jarnet grenzt an das Konzessionsgebiet Corvette-FCI, wo im Rahmen von Diamantbohrungen eine bedeutsame Lithiummineralisierung bestätigt wurde; es stellt eines der profiliertesten Lithiumexplorationsprojekte in diesem Sektor dar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Mark Ferguson, Chief Executive Officer, unter info@arbormetals.com oder unter der Rufnummer 403.852.4869 oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.arbormetalscorp.com.

Für das Board,

Arbor Metals Corp.

Mark Ferguson, Chief Executive Officer

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Bei Verwendung in dieser Pressemitteilung kennzeichnen Wörter wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, Zeitplan und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Entwicklung des Lithiumprojekts Jarnet und andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), abweichen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71685

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71685&tr=1

