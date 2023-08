Ölpreise drehen in die Gewinnzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Nach leichten Verlusten im frühen Handel drehten sie im Vormittagshandel in die Gewinnzone. Die Kursbewegungen hielten sich aber in Grenzen und am Markt war von einer Gegenbewegung nach jüngsten Preisrückgängen die Rede.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete gegen Mittag 84,06 US-Dollar. Das waren 61 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung stieg um 58 Cent auf 79,96 Dollar.

Die Spekulation auf weiter steigende Zinsen in den USA konnte die Ölpreise nur am Morgen etwas belasten. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank Fed machte deutlich, dass die Notenbanker sich die Tür für weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation offen halten.

Trotz der aktuell leichten Gewinne sind die Ölpreise seit Beginn der Woche unter dem Strich gefallen. Ausschlaggebend waren zuletzt schwache Konjunkturdaten aus China, die am Markt Sorgen vor einer längeren Konjunkturflaute in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt schürten./jkr/jsl/jha/