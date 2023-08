Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 84,66 US-Dollar. Das waren 1,23 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung stieg um 1,46 Dollar auf 80,83 Dollar.

Etwas gestützt wurden die Ölpreise durch einen schwächeren Dollar. Eine leichtere US-Währung macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger.

Händler sprachen zudem von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. Trotz der aktuellen Gewinne sind die Ölpreise seit Beginn der Woche aber gefallen. Ausschlaggebend waren zuletzt schwache Konjunkturdaten aus China, die am Markt Sorgen vor einer längeren Konjunkturflaute in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt schürten./jsl/he