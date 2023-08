EUR/PLN: Mögliche Bodenbildungsphase

Die seit nunmehr Anfang Juni laufende Seitwärtsspanne zwischen 4,40 und grob 4,4772 PLN ist kurzfristig als neutral zu bewerten, erst wenn die obere bzw. untere Triggermarke auf Wochenschlusskursbasis aktiviert wird, dürften sich neuerliche Signale auf Sicht der nächsten Wochen ergeben.

Paar noch in der Waage

Im konkreten Fall ließe sich nach erfolgreichem Abschluss der Bodenbildungsphase durch einen Anstieg mindestens über 4,48 PLN Aufwärtspotenzial zunächst an 4,5183 und darüber in den Widerstandsbereich um den EMA 200 bei 4,5479 PLN freisetzen. Dort müsste allerdings wieder mit einem deutlichen Kursrückgang des Euro gerechnet werden. Auf der Unterseite würde ein Bruch von 4,40 PLN unweigerlich zu weiteren Rücksetzern führen, diese könnten sich sogar in den Bereich eines im Sommer 2020 etablierten Doppelbodens von 4,3716 PLN erstrecken.